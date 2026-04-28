Con arresto domiciliario nocturno queda profesor que fue formalizado por enviar fotos y videos sexuales a alumna en San Antonio

Con arresto domiciliario nocturno y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima y al colegio, quedó un profesor de San Antonio que fue formalizado por enviar material audiovisual de contenido explícito a una alumna de 17 años.

Los hechos se registraron cuando el docente comenzó a enviar una serie de videos e imágenes de carácter sexual a la estudiante del colegio donde trabajaba.

Desde el Ministerio Públicaron explicaron que la acción tenía como objetivo lograr una satisfacción sexual personal, además de generar provocación en la menor de edad.

Tras la audiencia, el fiscal de San Antonio, Fred Silva, se refirió a lo ocurrido señalando que "se formalizó investigación contra un profesor de un colegio del sector de la comuna de San Antonio por enviar videos e imágenes explícitas con la finalidad de excitarse él e intentar excitar a una alumna de 17 años de edad".

Cabe hacer presente que si el profesor llega a ser condenado, podría recibir una pena que va entre los 541 días y los 5 años de presidio, aunque todo dependerá de las agravantes que se determinen durante el proceso investigativo.

PURANOTICIA