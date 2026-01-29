Con arresto domiciliario nocturno queda imputado por fatal atropello en La Calera

Sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el hombre identificado con las iniciales I.O.N., de 42 años, quien este lunes 26 atropelló a una niña de 10 años y a una mujer de 59 en La Calera, resultando fallecida esta última.

El accidente de tránsito se produjo en la intersección de calles José Joaquín Pérez con Josefina, cuando el vehículo conducido por el imputado subió a la vereda y embistió a la niña, que resultó con lesiones graves; y a la adulta, quien falleció en el lugar.

Tras ser detenido, el individuo fue formalizado por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves, donde se estableció que su actuar negligente fue lo que provocó el accidente con resultados fatales en el centro de la comuna cementera, motivo por el que la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.

El Juzgado de Garantía de La Calera proyecto que una eventual condena no sería en privación de libertad, razón por la que consideraron "desproporcionada" la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que finalmente se rechazó la solicitud.

De esta manera, se ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para el conductor del vehículo, quien además quedó con arraigo nacional y con su licencia de conducir suspendida, fijándose en 120 días el plazo de investigación.

PURANOTICIA