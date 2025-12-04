Con arraigo quedó hijo del Alcalde de Quillota que provocó accidente en estado de ebriedad: Fiscalía develó otra causa similar vigente

Con arraigo nacional y su licencia de conducir suspendida quedó Luis Mella Andaur, hijo del Alcalde de Quillota (de mismo nombre) que protagonizó un violento accidente de tránsito en estado de ebriedad durante horas de la mañana del 1 de enero de 2025 en la comuna de Limache, dejando con lesiones leves a la víctima y a su hijo de 8 años.

A 11 meses del siniestro vial, el responsable de éste fue llevado hasta el Juzgado de Garantía de Limache para su audiencia de formalización de cargos por el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves, cuya participación es en grado de desarrollo y en calidad de autor. En la instancia, además, se conoció que el imputado mantiene vigente otra causa similar.

En la audiencia, el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, explicó que los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2025, entre las 9:30 y las 10:30 horas, mientras la víctima conducía por Av. Palmira Romano Norte, en dirección a Los Laureles, cuando al llegar a la intersección de calle Riquelme, fueron colisionados –junto a su hijo de 8 años– en la parte posterior del vehículo por el automóvil conducido por Luis Mella Jr.

"Una vez constituido personal de Carabineros en el lugar, al adoptar el procimiento de rigor, se percataron que el imputado mantenía fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar, por lo que se le practicó el examen intoxilyzer o alcotest, que arrojó resultado de 1,24 gramos de alcohol por litro en sangre. Luego de practicada la alcoholemia al imputado, esta arrojó que conducía con 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre", indicó el persecutor.

Producto de lo anterior, la víctima, identificada como Gilbert Ortiz, resultó con lesiones medicamente leves, según se pudo constatar en el servicio de Urgencia del Hospital Santo Tomás de Limache. "A juicio de la Fiscalía, los hechos señalados constituyen el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves, (...) le cabe participación al imputado en calidad de autor y encontrándose el mismo en grado de desarrollo consumado", sostuvo el fiscal.

De igual forma, durante la audiencia de formalización se conoció que Luis Mella Andaur mantiene vigente una causa similar, arraigada en la Fiscalía local de Quillota por cuasidelito de lesiones graves en accidente de tránsito, razón por la que la Fiscalía pidió las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión provisoria de la licencia de conducir del imputado, quien –hasta el momento– no registra condenas.

"Si bien, no registra condenas anteriores, sí mantiene una causa vigente en Fiscalía local de Quillota por cuasidelito de lesiones graves en accidente de tránsito. Esta causa es anterior y ya hay una segunda oportunidad en la que el imputado se ve involucrado en un accidente de tránsito con lesiones y daños, lo que a nuestro juicio la conducción de vehículos por parte del imputado representa un peligro para la seguridad vial, que es la hipótesis que plantea la norma citada. Por eso pedimos esas dos medidas cautelares", planteó el fiscal Guillermo Sánchez.

El Juzgado de Garantía de Limache acogió las solicitudes del Ministerio Público, estableció un plazo de investigación de 90 días y fijó para el 2 de enero de 2026, a las 9:00 horas, una audiencia para explorar una posible salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, instancia donde la víctima Gilbert Ortiz y el imputado Luis Mella acerquen posiciones para una reparación por el mal causado.

Puranoticia.cl tomó contacto con Gilbert Ortiz, quien señaló tras la formalización que lo que ve es que "el imputado considera que es muy alto (el monto de la reparación). Yo trabajo en aplicaciones y gano entre $2 millones hasta $2,7 millones, y eso lo tengo con boleta. Cuando le mostré eso, me dijo que yo no ganaba más de $800 mil mensuales. Y lo que quiere, más encima, es pagarlo en cuotas".

Asimismo, planteó que "acá está operando el amiguismo, en este caso por el lado de los contactos médicos que pueda tener el papá del imputado (el alcalde Luis Mella)", agregando que "mi comentario al respecto es cómo ha operado el amiguismo en todo esto. Ha habido una demora en la entrega de los exámenes, que no fue antojadizo, fue algo que pasó por amiguismo, por contacto entre los médicos".

