Con arraigo nacional y firma mensual quedó amigo de piloto fallecido en San Felipe: fue formalizado por usar su tarjeta de crédito

El imputado Iván Alfonso Taum Aros quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de ser formalizado por el delito reiterado de uso no autorizado de tarjetas de pago, ilícito cometido en la comuna de San Felipe.

El individuo era amigo del piloto Fernando Tapia, quien perdió la vida en la comuna aconcagüina tras protagonizar un accidente aéreo. Pero nada de esto importó al momento de hacer constante uso de una tarjeta del fallecido.

Taum fue parte de una audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Felipe, donde se dieron a conocer los hechos acontecidos el 30 de octubre pasado, además de establecer en 120 días el plazo para llevar a cabo la investigación.

Cabe recordar que el caso quedó al descubierto luego que el hijo del fallecido piloto –que además era instructor y acróbata– reportara compras y giros irregulares de la tarjeta Falabella de su padre, desde donde realizaron una serie de retiros.

En específico, fueron 3,6 millones de pesos ($3.600.000) los extraídos.

El accidente aéreo del pasado 29 de octubre se registró en el sector conocido como Callejón Segovia, específicamente en una parcela, donde se halló la aeronave siniestrada, confirmándose posteriormente que el piloto yacía sin vida.

