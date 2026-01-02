Con arraigo nacional quedó viñamarina que fue detenida por intentar ingresar a Chile con más de 1.700 fuegos artificiales

Una viñamarina fue detenida luego de ser sorprendida intentando ingresar con pirotecnia al Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Los Andes.

Ocultos en bus trasladaba más de 1.700 petardos, según dio a conocer el Servicio Nacional de Aduanas, que fiscalizó la máquina en la previa al Año Nuevo.

El bus provenía de Mendoza, en Argentina, y su destino final era Viña del Mar.

Al hacer la revisión rutinaria a las maletas, el personal encontró un total de 1.776 unidades de fuegos artificiales de diversas marcas.

Por este motivo, la mujer –de nacionalidad chilena– fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para el procedimiento de rigor.

Durante su formalización por contrabando, el tribunal andino decretó la medida cautelar de arraigo nacional, fijando un plazo de investigación de seis meses.

