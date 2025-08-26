Con armas y drogas en su poder capturan a peligrosa mujer en sector de San Antonio

Una mujer de 37 años, de nacionalidad chilena, fue detenida por Carabineros en San Antonio por el delito de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas.

Personal del OS7, en el marco de un proceso investigativo desarrollado en coordinación con la Fiscalía local, dio cumplimiento a una orden de entrada, registro e incautación.

El procedimiento se efectuó en una vivienda de la calle Julio Núnez, en la comuna porteña, logrando la detención de una mujer mayor de edad.

En el operativo se incautaron 313 gramos de marihuana; de 1 kilo y 442 gramos de hongos psilocybes; de ⁠7 gramos 300 miligramos de ketamina; 5 comprimidos de MDMA (éxtasis); y ⁠18 cilindros de vidrio contenedor de aceite de marihuana (Clear).

Asimismo, los uniformados recuperaron una pistola a fogueo, marca Bruni, modelo .92; una pistola a fogueo marca Valero, modelo 85; un rifle de aire comprimido; una balanza digital; y más de un millón de pesos en dinero en efectivo.

Finalmente, Carabineros informó que la mujer de 37 años cuenta con antecedentes penales y que, por instrucción del Ministerio Público, pasará a control de detención.

