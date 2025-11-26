Con armas y drogas detienen a dos sujetos de 23 y 61 años dedicados al tráfico en Quintero

A raíz de un trabajo investigativo y coordinado con la Fiscalía local de Quintero, dos personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la Ley 17.798, por parte de Carabineros del OS7 Valparaíso.

De esta manera, se dio cumplimiento a una orden de entrada y registro a dos inmuebles, contando con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de personal de Control del Orden Público (COP) de Carabineros Valparaíso.

Los uniformados lograron incautar dos escopetas, una de ellas de fabricación artesanal, una pistola a fogueo adaptada para el disparo y 41 cartuchos de diferentes calibres.

Asimismo, incautaron pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos para la dosificación de las sustancias ilícitas.

Por lo anterior, fue detenido un sujeto identificado con las iniciales B.B.G.L., de 23 años, y otro identificado como J.D.C.C., de 61 años, ambos chilenos con antecedentes penales.

Conforme a la instrucción del Ministerio Público, ambos individuos pasarán a audiencia de control de detención.

