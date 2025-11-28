Con armas y diversas drogas capturan a dos chilenos y un extranjero en Puchuncaví

Carabineros del OS7 de Valparaíso detuvieron a tres individuos por el delito tráfico de drogas y ley de control de armas y explosivos.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación que incluyó allanamientos a dos domicilios de la comuna de Puchuncaví.

En dichos inmuebles incautaron una serie de sustancias prohibidas, tales como pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana.

De igual forma, Carabineros reportó que incautó cartuchos balísticos de escopeta, dinero en efectivo y especies asociadas a los ilícitos.

Los imputados, identificados con las L.A.V.V., de 53 años; y L.V.V.V., de 56 años, son de nacionalidad chilena y cuentan con antecedentes previos.

En tanto, se informó que J.V.R.N., es extranjero y su situación migratoria es irregular en el país, por lo que los tres individuos pasarán a control de detención.

PURANOTICIA