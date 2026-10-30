Con actividades religiosas, seguridad reforzada y música, Valparaíso y Viña del Mar preparan sus cementerios para el Día de Todos los Santos

Este domingo 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, una fecha en que miles de personas llegan hasta los cementerios para recordar y visitar a sus seres queridos. Como ocurre cada año, los principales camposantos de Valparaíso y Viña del Mar se preparan para recibir a una importante cantidad de público, con actividades conmemorativas y medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de los visitantes.

En ese contexto, el Cementerio N° 3 de Playa Ancha y el Cementerio de Santa Inés anunciaron sus respectivos preparativos para las jornadas del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, iniciativas que contemplan desde presentaciones artísticas y ceremonias religiosas hasta refuerzos en los accesos, seguridad y orientación para quienes concurran a ambos recintos.

MÚSICA Y MISA CON EL OBISPO

En el Cementerio N° 3 de Playa Ancha, la Corporación Municipal de Valparaíso preparó una conmemoración que tendrá como protagonistas al Coro de Estudiantes del colegio Seminario San Rafael y a la Orquesta Pública Estudiantil de Valparaíso.

Las presentaciones comenzarán a las 11:00 horas con la actuación del coro, seguida por la participación de la orquesta. Ambas actividades darán paso a la tradicional misa de las 12:00 horas, que será oficiada por el Obispo de Valparaíso, monseñor Jorge Vega, y estará abierta a todos los visitantes.

Desde la Corporación Municipal, su gerente, Mario Del Carpio, destacó que esta iniciativa busca entregar una experiencia distinta a las familias que acuden al camposanto, sumando expresiones artísticas a la ceremonia religiosa que tradicionalmente se realiza cada 1 de noviembre.

La preparación del recinto también ha contemplado trabajos durante las últimas semanas, entre ellos labores de desmalezado, remarcación vial, pintura de cuarteles de sepultación y mejoramiento de áreas verdes.

Cabe hacer presente que el Cementerio N° 3 de Playa Ancha funcionará ambos días, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, entre las 08:30 y las 18:30 horas.

ACCESOS REFORZADOS Y SEGURIDAD

En el caso del Cementerio Santa Inés, la administración viñamarina dispuso medidas operativas y preventivas para facilitar el ingreso y la circulación de las familias durante ambas jornadas.

Para ello, estarán habilitados tanto el acceso principal como el portón ubicado en el sector alto del recinto, con el objetivo de agilizar la entrada y descongestionar las calles interiores. Además, personal administrativo y de patio estará disponible para orientar a los visitantes y responder sus consultas.

Durante el domingo 1 de noviembre se permitirá el ingreso de vehículos por ambos portones, con un cobro de $500 y control de acceso a cargo de los guardias del cementerio. De todas formas, la administración recomendó privilegiar el ingreso peatonal para evitar congestiones y facilitar los desplazamientos al interior del camposanto.

En materia de seguridad y asistencia, se contará con presencia de Carabineros y Cruz Roja, además de un camión aljibe para atender los requerimientos de agua de las familias. Asimismo, se informó que durante el domingo no se realizarán servicios funerarios, con el propósito de facilitar la atención del público y el desarrollo de las actividades conmemorativas.

El Cementerio Santa Inés tendrá horario de visitas entre las 08:30 y las 19:00 horas, tanto el sábado 31 de octubre como el domingo 1 de noviembre. En tanto, su oficina administrativa funcionará entre las 08:30 y las 17:00 horas durante ambas jornadas.

Desde la administración del recinto ubicado en la Ciudad Jardín llamaron a planificar las visitas, privilegiar el acceso peatonal y respetar las indicaciones del personal para contribuir a una jornada segura y ordenada.

PURANOTICIA