Con actividades gratuitas para toda la familia se celebrará Halloween en Villa Alemana

Como ya es tradición, la Municipalidad de Villa Alemana preparó dos actividades gratuitas para celebrar Halloween 2026, con alternativas pensadas para que toda la familia pueda participar y disfrutar de esta festividad en un ambiente seguro, entretenido y agradable.

“Queremos invitar a todas las familias de Villa Alemana a disfrutar de este Halloween con nosotros. Hemos preparado dos actividades gratuitas, llenas de entretención, sorpresas y espacios para compartir, pensando especialmente en nuestros niños y niñas, pero también en los adultos. Los esperamos en la Biblioteca Municipal y en la ‘Corrida de Miedo’ para vivir juntos una celebración entretenida, segura y con toda la alegría de nuestra comuna”, señaló el alcalde Nelson Estay.

La programación comenzará este viernes 30 de octubre con “Terror en la Biblio”, que se realizará entre las 17:00 y las 21:00 horas en la Biblioteca Municipal Paul Harris, ubicada en avenida Valparaíso 417. La jornada contempla una variada programación que combinará literatura, teatro, juegos y entretenimiento para distintas edades.

Entre las actividades destacan el cuentacuentos “Un buen cuento maléfico”, de 17:00 a 18:00 horas; “Las nuevas aventuras del conejo vampiro”, de 18:00 a 19:30 horas; y la “Sala Drácula”, una experiencia teatral e inmersiva para toda la familia, que estará disponible entre las 18:00 y las 20:00 horas. La jornada finalizará con “La Fiesta del Conde Drácula”, de 19:00 a 21:00 horas, con animación, baile, juegos, trivia, magia y muchas sorpresas.

La celebración continuará el sábado 31 de octubre con la tradicional “Corrida de Miedo”, que comenzará a las 17:00 horas en el Parque Cívico Belén, donde habrá animación y activación previa al evento. La largada se dará a las 17:30 horas en calle Berlín, con un recorrido que se extenderá entre Inés de Suárez, por el lado oriente, y El Mirador, por el lado poniente. El cierre está programado para las 18:30 horas.

Ambas iniciativas buscan ofrecer alternativas de recreación gratuitas para compartir en familia y celebrar Halloween en espacios preparados para recibir a la comunidad. La invitación es a participar con entusiasmo, disfrutar de las distintas actividades y vivir esta festividad con responsabilidad y tranquilidad.

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