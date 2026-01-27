Con actividades comunitarias en el Mercado Puerto, Valparaíso celebrará este 31 de enero el Día de los Patrimonios de Verano

Este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas, el Mercado Puerto de Valparaíso será uno de los principales escenarios de la primera celebración del Día de los Patrimonios de Verano, con una programación abierta a la comunidad, impulsada por el Departamento de Gestión Patrimonial, a través de la Escuela de Oficios Patrimoniales de la Municipalidad de Valparaíso.

Las actividades estarán centradas en relevar el trabajo formativo y comunitario desarrollado por la Escuela de Oficios Patrimoniales durante el verano, especialmente con infancias y juventudes. La jornada contempla la exposición de trabajos realizados en los talleres de enero, la certificación de sus participantes, y un recorrido guiado por sus dependencias, instancia que permitirá conocer en profundidad su programa y enfoque pedagógico.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que "es clave que acerquemos el patrimonio a las personas desde la experiencia, el aprendizaje y la participación, incorporando especialmente a la niñez y la juventud en programas que generan conciencia, identidad y sentido de pertenencia con nuestra ciudad. Es importante que generemos desde el municipio actividades recreativas en la temporada de verano y esta temporada estival, pues sé que no todos tienen la posibilidad de salir de vacaciones fuera de la comuna de Valparaíso. Y qué mejor que estas actividades estén relacionadas con nuestro patrimonio”.

Junto a las actividades en Mercado Puerto, Valparaíso contará con una amplia programación a nivel ciudad durante el Día de los Patrimonios de Verano. Entre ellas se encuentran la jornada organizada por el Museo del Ahorro Banco Estado (09:30 a 17:00 horas); la visita a la Parroquia La Matriz (10:00 a 17:00 horas); y el recorrido por la Tesorería Regional de Valparaíso, edificio de conservación histórica (09:00 a 14:00 horas).

Asimismo, la Biblioteca Santiago Severín ofrecerá el Taller de Cómics Patrimonial (15:00 a 16:00 horas), la muestra “Valparaíso: una despensa marina” (16:30 a 17:15 horas), el recorrido Visitas en Patota (13:00 a 13:25 horas), la obra de teatro Nosotrxs (20:30 horas) y Cuentos sonoros en Kamishibai (12:00 a 12:40 horas). A esto se suma la charla “El Mar, Nuestro Hogar”, organizada por la Plataforma Patrimonial de Playa Ancha (16:30 a 19:30 horas).

Otros recintos culturales que se suman a esta celebración son Espacio La Compañía, con actividades abiertas durante todo el día, como Pinta tu objeto de cerámica, La Compañía a puertas abiertas, Teatro Lambe Lambe (11:00 a 18:00 horas) y el Concierto en el Jardín – Girasole (16:00 a 17:00 horas); CENTEX, con la jornada cultural “Sabores, historias y tejidos” (16:00 a 19:00 horas); el Teatromuseo del Títere y el Payaso (12:00 a 16:00 horas); y el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que abrirá sus puertas entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Desde la Municipalidad de Valparaíso destacaron que todas las actividades del Día de los Patrimonios de Verano que se desarrollarán en la comuna se encuentran disponibles en la web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en www.diadelospatrimonios.cl, invitando a la comunidad a informarse y participar activamente de esta celebración cultural y patrimonial.

PURANOTICIA