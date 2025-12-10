Con actividades artísticas conmemoran en Valparaíso los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral

Con actividades en todas las regiones del país se conmemoró este miércoles 10 de diciembre los 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, ocurrido un 10 de diciembre de 1945 en Estocolmo, Suecia, en lo que se considera uno de los mayores hitos de la literatura chilena y latinoamericana.

En Valparaíso, las actividades se concentraron en la plaza Joaquín Edwards Bello del cerro Alegre, con la instalación de una muestra en torno a la figura de la poetisa, que fue acompañada por actividades artísticas con música y crankiebox, donde además se obsequió del libro reeditado «Antología ciudadana de Gabriela Mistral».

El seremi de Cultura, Javier Esnaola, valoró “el gran aporte de Gabriela Mistral a la literatura universal, ella es una mujer que trasciende fronteras y nos dejó un tremendo legado en los múltiples ámbitos que se desempeñó, como la poesía, prosa, educación, diplomacia, entre otros. Por eso, desde el Gobierno se conformó una mesa que organizó actividades todo el año recordando esta importante fecha y que ha tenido este 10 de diciembre el hito de cierre del año mistraliano en la región”.

Esta actividad fue organizada por la Seremi de las Culturas y el Servicio Nacional del Patrimonio con el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso, Observatorio Mistraliano, Liceo Eduardo de la Barra y el Museo Baburizza, donde también se instaló una muestra del Archivo Regional.

AÑO MISTRALIANO

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio encabezó la Mesa Gabriela Mistral, que convocó a diferentes instituciones públicas y privadas para desarrollar, este 2025, acciones en torno a la figura de Gabriela Mistral al cumplirse los 80 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura.

En la región de Valparaíso, la Seremi de las Culturas y el Servicio del Patrimonio realizaron diferentes actividades, como la iniciativa de mediación «Pasión de enseñar», realizada en conjunto con la Universidad de Valparaíso; en el Teatro Municipal de Viña se presentó la obra «Mistral, Gabriela (1945)», con las actuaciones de Solange Lackington y Valeria Leyton; también se exhibió el documental «Última conversación con Doris Dana», de Luis R. Vera, en la Universidad de Viña del Mar; y la Semana de Educación Artística tuvo como referente a Gabriela Mistral bajo el lema «Territorio de recados».

También hubo actividades conmemorativas en diferentes ferias de libros y en las bibliotecas públicas, como el concurso de cartas «Para Gabriela, de Valparaíso»; y el 8 de septiembre se recordó la llegada de la poeta a Valparaíso con la exposición «Activación Archivo Personal de Gabriela Mistral» en Centex y una feria de artes mistralianas en las afueras de la Biblioteca Severin.

En las próximas actividades que realice el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad, se distribuirá la publicación «Antología Ciudadana Gabriela Mistral», que fue realizada en 2015 a través de una votación ciudadana –por redes sociales- para escoger los poemas mistralianos más apreciados, siendo esta publicación una tercera edición que cuenta con material visual inédito, y está disponible para revisar de manera gratuita en el siguiente enlace: https://www.cultura.gob.cl/ publicaciones/antologia- gabriela-mistral-2025/

