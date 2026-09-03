Con 30 detenidos culminó la última «Ronda Impacto» desarrollada en el sector céntrico y borde costero de Viña del Mar

Con 30 detenidos culminó la última «Ronda Impacto» realizada por la 1ª Comisaría de Viña del Mar, abarcando el sector céntrico y borde costero de la ciudad.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, señaló que el despliegue se efectuó entre las 15:00 y 22:00 horas de este miércoles, abarcando desde avenida Valparaíso y el borde costero.

Siete personas fueron aprehendidos por tener órdenes vigentes, cinco por oponerse a la autoridad y dos por receptación, dos sujetos por porte de arma blanca, uno por amenazas y otro ante maltrato habitual en contexto de Violencia Intrafamiliar.

Asimismo, tres individuos por Ley N° 20.000, otros dos por riña, cuatro por agresión y tres sujetos por hurto.

Cabe señalar que en el operativo se cursaron 29 infracciones al tránsito y cuatro por Ley de Alcoholes, se sacaron de circulan siete vehículos.

Además, con personal municipal se decomisaron 789 especies, entre accesorios de celulares, accesorios eléctricos y alimentos.

PURANOTICIA