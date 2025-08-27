Con 17 detenidos terminan operativos «Ronda Impacto» en Viña del Mar y Quintero

Un exitoso operativo de «Ronda Impacto» realizó Carabineros en Viña del Mar y Quintero, el cual estuvo focalizado en sectores con mayor demanda de seguridad.

De esta manera, el personal policial de la 1ª y de la 5ª Comisaría de Viña del Mar, y de la Subcomisaría de Quintero, efectuaron un incremento de la fiscalización y de los patrullajes preventivos durante la tarde de este martes 26 de agosto.

El procedimiento dejó 17 detenidos por diferentes delitos, tales como ley 20 mil, adulteración de chasis, hurto, porte de arma cortante, entre otros.

Asimismo, la policía uniformada indicó que 12 de los aprehendidos en la «Ronda Impacto» eran prófugos de la justicia, registrando hasta tres órdenes vigentes.

También se efectuaron 274 controles a locales de venta de alcohol, de identidad y vehiculares, los que permitieron detectar en Quintero a una motocicleta que circulaba con su número de chasis adulterado, por lo que dos sujetos fueron detenidos.

Cabe hacer presente que de ellos, uno mantenía tres órdenes vigentes de aprehensión por receptación de vehículo motorizado (2) y amenazas simples (1).

