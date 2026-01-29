Con 15 detenidos termina nueva «Ronda Impacto» en el centro y borde costero de Viña

Un total de 15 personas detenidas fue el resultado de una ''Ronda Impacto'' desarrollada durante la tarde de este miércoles en el centro y borde costero de Viña del Mar. El operativo, realizado entre las 15:00 y las 22:00 horas, se llevó a cabo en el sector jurisdiccional de la 1ª Comisaría de la ciudad jardín.

Entre los detenidos se encuentran prófugos de la justicia y personas involucradas en delitos como robo frustrado, infracciones a la Ley 20.000 de drogas, expendio o porte de elementos destinados a la comisión de robos, amenazas, robo por sorpresa, contrabando de cigarrillos y oposición a la acción policial.

En el marco del procedimiento, Carabineros efectuó 183 controles de identidad y vehiculares, además de cursar 11 infracciones relacionadas con la Ley de Alcoholes, normativa de tránsito y ordenanzas municipales.

Asimismo, tres vehículos fueron retirados de circulación y enviados a corrales municipales, mientras que 545 especies comercializadas de manera ilegal en la vía pública fueron decomisadas, principalmente bebidas alcohólicas y vestuario.

Desde la institución policial señalaron que este tipo de operativos responde a las estrategias operativas destinadas a reforzar la seguridad en la región, especialmente en comunas que durante la temporada estival registran un aumento de la población flotante y, con ello, una mayor demanda de servicios de seguridad.

PURANOTICIA