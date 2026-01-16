Con 12 personas detenidas termina una nueva «Ronda Impacto» de Carabineros en el centro y el borde costero de Viña del Mar

12 sujetos fueron detenidos en el marco de las «Ronda Impacto» que realiza personal de Carabineros en la calle Valparaíso y el borde costero de Viña del Mar.

Fue en ese contexto en que, apoyados con el dron institucional, se logró captura de dos sujetos cuando forzaban la puerta de un auto estacionado en el centro.

Los imputados intentaron huir por diferentes arterias, pero sin lograr su cometido. También se determinó que ambos mantienen un nutrido prontuario delictual.

Durante la jornada, además, se realizaron más de 250 controles preventivos y se decomisaron diversas especies que eran vendidas en el comercio informal.

PURANOTICIA