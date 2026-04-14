Comunidad escolar del Colegio San Nicolás de Villa Alemana sigue en vilo por amenaza de tiroteo que obligó a suspender clases

Atemorizada se encuentra la comunidad educativa del Colegio San Nicolás de Villa Alemana. Esto, luego que el pasado viernes se hallara un escrito en un baño que señalaba que habría un tiroteo el lunes 13 de abril en el establecimiento.

Ante la gravedad de la situación, la Dirección del recinto educacional procedió a aplicar el protocolo de seguridad correspondiente, el cual contemplaba –entre otras acciones– la activación de medidas preventivas y la suspensión de clases para el lunes.

Si bien, no ocurrió nada la jornada del supuesto tiroteo, el temor siguió latente entre los escolares, sus padres, apoderados, profesores y funcionarios en general, más aún al considerar que toda la comunidad regresó al colegio este martes 14.

En ese sentido, Puranoticia.cl conversó con una apoderado, quien expresó que "no sabemos, que es lo que nos preocupa porque queremos saber qué medidas de seguridad están tomando. Mi hijo quedó nervioso pero espero que nos citen a todos para conocer cuáles serán las medidas de seguridad porque no sé qué harán ahora".

Luego, otro apoderado señaló que "es preocupante lo que está pasando. No se sabe qué niños son los que están amenazando y asustan a los otros más chicos. Espero que se pase luego toda esta situación. El colegio sólo nos dio un informativo diciendo que las clases se suspendían por un escrito que encontraron en un baño".

Cabe hacer presente que el Colegio San Nicolás de Villa Alemana denunció los hechos a Carabineros y ofició a las autoridades pertinentes, entregando todos los antecedentes con el fin de colaborar en la identificación de quien haya realizado este escrito.

PURANOTICIA