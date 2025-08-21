Click acá para ir directamente al contenido
Comunidad de colegio de Villa Alemana exige medidas inmediatas tras denuncia contra inspector por violación a alumna

La grave acusación ha generado una gran preocupación entre alumnos, apoderados y docentes, quienes exigen a las autoridades y a la institución que se adopten medidas.

Jueves 21 de agosto de 2025 15:32
Una denuncia por presunta violación en contra de una niña de 6 años, cometida presuntamente por un inspector –que se encuentra detenido– en el colegio Altomonte de Villa Alemana, ha generado gran preocupación en la comunidad educativa.

Estudiantes, apoderados y docentes están en alerta y exigen a las autoridades y a la institución que se tomen medidas inmediatas. La situación, según los propios alumnos, es la culminación de una serie de vulneraciones que, afirman, no fueron escuchadas por el establecimiento.

Un apoderado consultado por Puranoticia.cl expresó su impotencia ante la situación. "En un establecimiento puede suceder algo así, independiente de la edad, este debe ser un lugar donde deberían sentirse protegidos", sostuvo.

Por su parte, el director del recinto educativo, Nelson Becker, confirmó a este medio que se han aplicado los protocolos internos del colegio. "Junto al accionar de Carabineros, nos permite avanzar en el debido proceso y entregar todos los antecedentes a la fiscalía", indicó.

Consultado sobre el ánimo de la comunidad, Becker aseguró que "estamos teniendo el acompañamiento de IST, trabajando en conjunto con las profesoras, con el objetivo de ir recomponiendo las rutinas escolares". Con esto, el colegio busca apoyar a los alumnos, padres y profesores mientras la investigación sigue su curso.

