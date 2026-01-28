Complejo escenario judicial para Virginia Reginato: figura como imputada por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público

Un complejo escenario judicial es el que está enfrentando actualmente la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, quien figura como imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, ilícitos que presuntamente se habrían cometido al interior de la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

La causa tiene que ver con una querella criminal presentada durante el año 2022 por la administración de la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti, que también acusó de los mismos cargos al exadministrador municipal y exgerente de la Corporación Municipal, Claudio Boisier, quien hoy también figura como imputado en esta investigación, en el marco de la arista denominada «Caso Horas Extra 2».

En la acción judicial se planteaba que "el análisis de la ejecución presupuestaria durante el año 2017 determinó que en horas extraordinarias se gastaron $5.540.515.128, y en honorarios, $ 7.077.259.529, gastos que totalizaron $ 12.617.774.657, equivalentes al 43,20% del total de gastos de personal y un 14,93% del presupuesto municipal".

Bajo este contexto, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso informaron que efectivamente Virginia Reginato se encuentra en calidad de imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, al igual que Claudio Boisier, quien fuera su mano derecha durante su gestión en la casa edilicia.

De todas maneras, desde el Ministerio Público recalcaron que aún no hay novedades respecto a una eventual formalización de quien fuera Alcaldesa de Viña del Mar entre los años 2004 y 2021, además de figura icónica de la UDI en la región de Valparaíso.

En ese sentido, el medio Contrapoder Chile informó al respecto que las novedades en la arista podrían venir de la mano de Claudio Boisier, cuya defensa solicitó a la justicia que fuera sobreseído en la investigación, situación que tendrá que ser discutida en profundidad en una audiencia fijada para el próximo 18 de febrero en Viña del Mar.

Este complejo escenario judicial que enfrenta la recordada «Tía Coty» se suma a la exigencia realizada por la Contraloría General de la República, que instruyó a Reginato que restituya cerca de $1.200 millones a la Corporación Municipal de Viña del Mar tras ser sometida a un juicio de cuentas por parte del órgano fiscalizador del Estado.

Esta decisión se adoptó luego que se comprobaran pagos fuera de plazo de cotizaciones previsionales y de salud a trabajadores de la Corporación Municipal, lo que generó intereses y multas que afectaron a los recursos públicos de la entidad comunal, que justamente era presidida por la entonces Alcaldesa de Viña del Mar.

