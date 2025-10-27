Como "todo un éxito" califica EFE Valparaíso las primeras pruebas operacionales de la futura estación Valencia de Quilpué

Las emociones desbordaron los andenes de la estación Valencia en su primera jornada de pruebas operacionales, instancia donde más de 100 vecinos disfrutaron del primer viaje de prueba, el que se realizó entre Quilpué y Valencia, dando el inicio a la jornada donde, por primera vez, las nuevas instalaciones recibieron servicios comerciales.

En la ocasión, los pasajeros pudieron utilizar toda la infraestructura disponible, la que considera una plaza en el acceso al edificio principal, boleterías, accesibilidad universal, torniquetes, ascensores, entre otros, los que fueron catalogados como de alto estándar por los pasajeros.

María Alicia Sánchez, gerenta de Pasajeros de EFE Valparaíso, comentó que, "en general, las pruebas operacionales resultaron todo un éxito. Tuvimos todos los sistemas de la estación funcionando, las boleterías, los torniquetes, los ascensores, tuvimos más de trescientos viajes de distintas estaciones hacia Valencia y desde Valencia hasta distintas estaciones. Por lo tanto, quedamos muy contentos. El segundo día de pruebas operacionales sería el próximo domingo en que abriremos durante todo el periodo del horario comercial”.

Luego del primer viaje con los vecinos del sector, la nueva estación operó durante toda la jornada, recibiendo a pasajeros que abordaron los trenes, dirigiéndose principalmente a las estaciones Quilpué, Puerto y Miramar. En total fueron 313 pasajeros que tomaron un tren o bajaron en estación Valencia.

Mónica Toro es una de las vecinas del sector que llegó a la estación en esta primera jornada de pruebas. Ella presenta dificultades de movilidad, por lo que utiliza un carro eléctrico que le permite trasladarse de manera autónoma, por lo que quiso entregar su testimonio luego de utilizar las instalaciones: “Agradecer en realidad porque es espectacular. Yo no tuve problemas para entrar al lugar. En el ascensor, que, para nosotros, las personas que tenemos problemas, es un problema ya. Pero que nos facilite, como me pasó hoy día, que entré ascensor y hay espejos donde yo podía ver sin moverme, porque yo me puedo mover, pero me duele, entonces yo agradezco esta modernidad en realidad,yo he ido muchas veces al metro, yo ando en metro, pero tener esta facilidad como la tuve hoy día, lo agradezco”.

Durante estos días, la estación continuará con faenas, las que se concentrarán en el entorno y finas terminaciones, para que este domingo, nuevamente abra sus puertas durante toda la jornada de operación, es decir, entre las 07:00 am y las 23:00 horas.

