Cómo el robo de una subametralladora Uzi a la PDI de Angol permitió desbaratar a peligrosa banda narco en la región de Valparaíso

El robo de una subametralladora Uzi a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Angol, en la región de La Araucanía, dio origen a una investigación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, la cual permitió desbaratar el brazo operativo de una organización criminal –de chilenos y extranjeros– dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y delitos contra la propiedad en diversas partes del país, pero principalmente en la Quinta Región.

Tras recibir información sobre el robo de este armamento de guerra, el sistema Sacfi de Valparaíso dio las respectivas órdenes de investigar la sustracción e instruir diligencias para dar con el paradero del mismo. Así es como se logró acreditar la existencia de una peligrosa organización criminal compuesta por cinco personas de origen chileno, colombiano y venezolano, las cuales fueron detenidas, formalizadas y sujetas bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el peligro que representan para la sociedad.

La detención de los tres chilenos, el colombiano y el venezolano se produjo en el sector de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, lugar donde además se incautó droga, munición y armamento. Posteriormente, en Los Vilos, en la región de Coquimbo, también se incautó otra cantidad importante de sustancias ilícitas, así como también munición, los vehículos utilizados para transportar la droga y armamento. En total, se incautaron 45 kilos de cannabis sativa y la subametralladora Uzi, entre otros.

El jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI) en Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, explicó desde Curauma que "desde el sector de Los Vilos, donde producían la droga, la transportaban a la región de Valparaíso y a Santiago, donde era distribuida. Y bueno, los ciudadanos chilenos eran los encargados de bajar la droga y entregársela a los colombianos y al venezolano para la posterior distribución dentro de la región de Valparaíso, que iba a ser obviamente la fiesta de fin de año".

Acerca de la importancia que tenía la subametralladora Uzi, se indicó que tanto este armamento como una escopeta –que también fue incautada– eran utilizadas para la protección de la banda. En ese sentido, el jefe de la PDI de la V Región señaló que este armamento "cobra relevancia porque era un arma que fue sustraída a la institución en el mes de octubre de este año, para lo cual hay un sumario abierto y una investigación judicial abierta, por lo tanto no se puede entregar mayor detalle, pero era la relevancia de poderla recuperar rápidamente lo que ocurre en este caso".

Por su parte, el fiscal Ignazio Rivera, de Sacfi Valparaíso, explicó que "existe una investigación todavía en curso, que está realizando la PDI, y sumarios vigentes. Por lo tanto, no puedo entregar mayores antecedentes de otras personas que están siendo involucradas. De hecho, todavía tenemos nombres, pero estos no han sido formalizados". Además, precisó que fueron incautados tres automóviles, que son de alta gama, los cuales eran utilizados por la agrupación para el traslado de la droga.

Cabe hacer presente que los cinco individuos fueron formalizados y la Fiscalía Regional de Valparaíso utilizó todas las medidas intrusivas que establece la ley a fin de acreditar la existencia de los delitos. Por eso quedaron en prisión preventiva. Así es como se utilizaron las figuras de entregas vigiladas, agentes encubiertos y escuchas telefónicas. Por ese motivo, los cinco imputados quedaron privados de libertad y se fijó un plazo de investigación de 120 días, con una investigación que sigue su curso.

