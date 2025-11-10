Comité Policial en Valparaíso: reportan 1.175 delitos de mayor connotación social menos que el 2024 y una baja del 25% en homicidios

1.175 casos de delitos de mayor connotación social menos en comparación a igual período del año pasado y un 25% de baja de homicidios, son las cifras que destacadas en el Comité Policial de este lunes 10 en la región de Valparaíso, instancia que contó con la presencia de representantes del Gobierno y de las policias.

Este trabajo coordinado ha permitido contar con una baja sostenida en los delitos de mayor connotación social, con 1.175 casos menos, al comparar con el año pasado, y una importante baja de 25% en el delito de homicidios, frenando el alza que se tuvo y que con el plan «Calles sin Violencia» ha logrado revertirse.

En cuanto a las cifras generales, Carabineros informó la detención de 821 personas en la última semana, de las cuales 207 son por delitos de mayor connotación social, 204 por órdenes vigentes, 42 por infracción a la ley de drogas, tres por infracción a ley de armas y 365 por otros delitos. Además, se incautaron nueve vehículos, 12 armas y 56 kilos de diferentes drogas. Se realizaron 16.231 controles y fiscalizaciones de identidad, vehiculares y a locales de alcoholes y se cursaron 2.098 infracciones.

Por su parte, desde la Policía de Investigaciones (PDI) dieron cuenta de la incautación de cuatro armas en la última semana, con un total de 204 a la fecha. Además, se realizaron 383 fiscalizaciones a extranjeros con 117 denunciados, nueve notificados de expulsión y tres detenidos. En cuanto a drogas, hay 2,3 toneladas incautadas a la fecha (de distinto tipo), y 42 vehículos recuperados y 110 incautados.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, destacó que “todas las semanas nos reunimos en el Comité Policial para revisar los resultados del trabajo operativo y del despliegue que hemos venido planificando desde la implementación del Ministerio de Seguridad Pública".

En tanto, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, comentó que "estas cifras son una buena señal de que estamos haciendo un trabajo coordinado que da resultados y que nos permite afrontar el verano, que en la región se siente con gran fuerza por la llegada de turistas y veraneantes, con mayor preparación y un trabajo afiatado de las policías, la Armada, los municipios y las instituciones en general".

