Comité de Ministros mantiene calificación favorable del proyecto Puerto Exterior San Antonio: contempla inversión de US$4 mil millones

Dos proyectos, cuya inversión alcanza los US$4.250 millones, fueron revisados por el Comité de Ministros en su duodécima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

La instancia confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para el Puerto Exterior de San Antonio en la región de Valparaíso; y del Parque Eólico Los Portones de la Región de Los Lagos.

Los secretarios de Estado deliberaron sobre los recursos presentados contra Puerto Exterior de San Antonio, que consiste en la construcción y operación de una nueva infraestructura portuaria en el borde costero sur de la comuna de San Antonio.

La iniciativa, que contempla una inversión de US$4.000 millones, considera la construcción y operación de dos nuevos terminales portuarios, lo que incluirá la ampliación de la actual ruta G-908 y de vías de tramos de vía férrea existente. Durante el debate de esta iniciativa, el subsecretario José Ignacio Vial, ejerció como ministro (S) del Medio Ambiente.

Luego revisaron los recursos presentados contra la iniciativa de energía renovable, que busca a la construcción y operación de un parque eólico de 24 aerogeneradores, 6,2 MW de potencia en las comunas de Calbuco y Maullín, provincia de Llanquihue.

El proyecto, cuya inversión estimada es de US$250 millones contempla también una línea de transmisión de 220 kV de 23 km de largo y un sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS).

En la reunión, en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos; de Salud, May Chomali y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se acogieron parcialmente reclamaciones de la iniciativa portuaria y se decidió rechazar las reclamaciones administrativas del parque eólico.

Con esto, en menos de 8 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha resuelto las reclamaciones administrativas de 28 proyectos, con una inversión estimada de US$21.996 millones.

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