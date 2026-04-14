Comité de Ministros da luz verde a Maratué: proyecto de 14 mil viviendas en Puchuncaví avanza a pesar de fuerte resistencia

El Comité de Ministros ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (Coeva) en octubre de 2024 al proyecto denominado «Desarrollo Urbano Habitacional Maratué», en la comuna de Puchuncaví, rechazando de paso las reclamaciones presentadas en contra.

Maratué es una iniciativa de primera vivienda (70%) de largo plazo, que busca contribuir a la crisis habitacional de la región de Valparaíso, con foco en la calidad de vida e integración urbana. También considera construir –en un horizonte de 45 años– un máximo de 14.180 viviendas (con un 50% de áreas verdes), a razón de 300 unidades habitacionales por año, para dar continuidad al núcleo urbano de la comuna.

Es justamente la magnitud del proyecto lo que ha generado fuerte controversia, donde del total de viviendas que se pretende materializar, al menos 2.000 serán subsidiables, construidas por proyectos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

El proyecto contempla, además, un área de conservación de 125 hectáreas, donde se han implementado medidas de protección y manejo ecológico, las que se pretenden fortalecer en las próximas etapas del proyecto. Estas consideran el monitoreo del bosque de bellotos, la gestión del polígono de conservación y la consolidación del Parque Maratué, un espacio abierto a la comunidad, junto con el acceso a la playa.

La resolución llega tras un proceso de evaluación ambiental extenso, cuya historia se remonta a 2017, es decir, más de ocho años de tramitación. Cabe recordar que esta es la segunda Resolución de Calificación Ambiental obtenida por el proyecto: la primera fue emitida en 2019 de manera unánime, pero en 2021 el Comité de Ministros decidió retrotraer su evaluación en cuatro de los 19 puntos analizados. A partir de ello, entre 2022 y 2024 la iniciativa se abocó a responder los requerimientos del Comité de Ministros a través de las autoridades regionales e incorporó al estudio Foster + Partners junto a la oficina BL Arquitectos para el diseño y master plan final del proyecto.

Claudia Lería, directora del proyecto Maratué, explicó que "el pronunciamiento del Comité de Ministros es una muy buena noticia para la región. No solo confirma la solidez técnica del proyecto, sino que da la certeza necesaria para continuar avanzando en su desarrollo y en la consolidación de las medidas de conservación y protección de los atributos ambientales, que son parte fundamental del proyecto”.

Con esta aprobación, y conforme a la programación del proyecto, Maratué iniciará las gestiones operativas necesarias para avanzar en su desarrollo, priorizando las viviendas subsidiables que se coordinarán con el Serviu de Valparaíso y con los comités de vivienda de la comuna, los que representan a más de 500 familias. Esta primera etapa es un componente estructural del proyecto y forma parte de los compromisos asumidos durante el proceso de evaluación ambiental, permitiendo dar una respuesta concreta y oportuna a las necesidades habitacionales locales.

MÚLTIPLES REACCIONES

Luego que el Comité de Ministros resolviera aprobar el proyecto de desarrollo urbano habitacional Maratué, en Puchuncaví, tras desestimar las reclamaciones presentadas en su contra en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), diversas reacciones han llegado desde entidades gremiales como de parlamentarios.

Por ejemplo, el presidente de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, Javier Torrejón, señaló al respecto que “valoramos la aprobación del proyecto Maratué, porque entrega una señal clara de certeza y permite avanzar en inversión para la región de Valparaíso. Estamos hablando de una iniciativa con una inversión estimada entre US$ 2.000 y US$ 2.500 millones, que proyecta la construcción de 14 mil viviendas en un horizonte de ejecución de 45 años, lo que lo posiciona como una de las iniciativas de mayor escala en la región”.

También subrayó el impacto en la reactivación económica regional, indicando que “este tipo de decisiones refuerza la importancia de contar con una institucionalidad que entregue certezas y permita avanzar en proyectos que impulsan el crecimiento, incorporando además criterios de sostenibilidad y planificación de largo plazo", agregando que "es clave que estos proyectos se desarrollen con un fuerte vínculo con el territorio, integrando adecuadamente las dimensiones económicas, sociales y ambientales, para avanzar hacia un desarrollo equilibrado y sostenible para la región”.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) manifestó su rechazo a la aprobación del proyecto Maratué, cuestionando la decisión y alertando por su impacto en una zona de alta fragilidad ambiental como lo es el sector de Quirilluca. "La zona tiene un alto valor patrimonial y ecosistémico que necesita mayor protección. El Estado y las inmobiliarias no pueden ponerla en riesgo por un megaproyecto de 14 mil viviendas, que en su gran mayoría serán segundas viviendas”, señaló el legislador.

Además, el representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta advirtió que “el desarrollo urbano debe pensarse de forma integral, sobre todo en zonas de sacrificio que sufren escasez hidríca, con un rezago en el desarrollo de servicios públicos y alcantarillado. Se deben priorizar viviendas sociales, pero no segundas viviendas de un proyecto que es del tamaño de todo el centro de Viña del Mar".

En tanto, la diputada María Francisca Bello (FA) criticó que "se vuelve a poner por delante un modelo de desarrollo que no dialoga con los territorios, que no se hace cargo de la crisis hídrica ni del daño ambiental acumulado en zonas como Puchuncaví".

Ambos parlamentarios advirtieron que este tipo de iniciativas puede agravar problemas estructurales, especialmente en materia de disponibilidad de agua y presión sobre servicios básicos, considerando la llegada de miles de nuevos habitantes en un territorio con limitaciones. "Nos parece una decisión lamentable. Chile necesita inversión y a eso no nos negamos, pero debe ser con responsabilidad y no a costa de las personas y el medio ambiente", sentenció la parlamentaria del Distrito 6.

Cabe hacer presente que el proyecto «Desarrollo Urbano Habitacional Maratué» –cuya inversión alcanza los US$ 2.000 millones– se ubicará en la comuna de Puchuncaví, colindando con Maitencillo por el norte, Campiche por el sur, Puchuncaví por el este y el borde costero por el oeste, interviniendo 1.015 hectáreas de suelo urbano, con 14.180 viviendas a construir en 45 años, siendo más de 2 mil casas subsidiables. Además, 125 hectáreas de la iniciativa se encuentran en zona de conservación, en un Santuario de la Naturaleza, además de incorporar 50% de áreas verdes.

PURANOTICIA