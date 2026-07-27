Comité de Ministros confirma la Resolución de Calificación Ambiental favorable para ampliar el Puerto de Valparaíso

Un nuevo paso para la ampliación portuaria de Valparaíso se concretó este lunes, luego de que el Comité de Ministros confirmara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) – Sitio Costanera que impulsa la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), lo que entrega certezas para continuar avanzando en una obra que autoridades y expertos califican como estratégica para el desarrollo del comercio exterior.

La RCA del proyecto TCVAL fue confirmada tras 12 años de proceso, y luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región de Valparaíso aprobara la iniciativa de forma unánime en marzo pasado.

Esta decisión, habilita la construcción de un nuevo sitio de atraque, en el marco de la ampliación portuaria de Valparaíso, un proyecto orientado a responder a la demanda proyectada del comercio exterior y a fortalecer la posición de Puerto Valparaíso como nodo clave dentro del sistema logístico de la macrozona central.

Gonzalo Le Dantec, presidente del Directorio de Puerto Valparaíso, señaló que "la decisión del Comité de Ministros ratifica la calificación ambiental favorable del proyecto Sitio Costanera y confirma la solidez de una iniciativa clave para el desarrollo de Valparaíso y del sistema portuario del país. Con esta resolución se cierra una extensa etapa de revisión ambiental y se reafirma que el proyecto cumple con los más altos estándares técnicos y ambientales".

"Este es un paso decisivo -agregó Le Dantec- para avanzar en una obra estratégica que permitirá aumentar la capacidad portuaria de Valparaíso, fortalecer la integración puerto-ciudad, generar más empleo y aportar a la recuperación de espacios de valor patrimonial. Nuestro compromiso es impulsar este proyecto con responsabilidad y pleno cumplimiento de la normativa ambiental".

En tanto, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó “hoy cumplimos un hito, porque por primera vez este Comité de Ministros revisó reclamaciones que se encuentran dentro de su plazo legal. Esto demuestra que en pocos meses logramos poner al día las reclamaciones pendientes y avanzar hacia un funcionamiento regular”.

Cabe mencionar que la iniciativa contempla una inversión privada cercana a los USD $400 millones que permitirá habilitar un nuevo frente de atraque, denominado Sitio Costanera, de 430 metros de largo, con 15,5 metros de calado y 3,7 hectáreas de área de respaldo, capaz de recibir naves New Panamax (entre 10 mil y 14 mil TEUs) que duplicará la capacidad de transferencia de carga.

Además, el proyecto incorpora un conjunto de medidas de integración urbana. Entre ellas, un paseo costero (Paseo Malecón, Plaza del Mar y Paseo Mirador del Puerto) que en total tendrá una extensión de 1.2 kilómetros, que conectará el futuro Parque Barón con el nuevo terminal, y la construcción de un nuevo ascensor en el cerro Arrayán.

Cabe señalar que en la reunión participaron los ministros de las carteras de Medio Ambiente, Francisca Toledo; de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas y de Agricultura, Jaime Campos.

PURANOTICIA