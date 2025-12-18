Comisión de Pesca aprueba indicación que reserva el mar de la región de Valparaíso exclusivamente para la pesca artesanal

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó una indicación fundamental: el mar de la región de Valparaíso quedará reservado exclusivamente para la pesca artesanal, extendiendo esta protección a los territorios insulares de Juan Fernández y Rapa Nui.

El diputado Jorge Brito, integrante y expresidente de la Comisión de Pesca, señalo que "hemos aprobado un paso histórico y fundamental para la recuperación del mar de Chile. Definimos que el mar de la región de Valparaíso sea exclusivamente para la pesca artesanal, incluyendo las islas oceánicas de Juan Fernández y Rapa Nui".

"Esta decisión permite enfrentar una realidad crítica: hoy cerca del 80% de las pesquerías del país están amenazadas”, precisó.

Además, subrayó que esta medida permitirá avanzar en la recuperación de especies actualmente colapsadas, generando condiciones de sustentabilidad y justicia para miles de familias que dependen de la pesca artesanal.

"Convertir el mar de Valparaíso en un área de reserva para la pesca artesanal no solo protege el ecosistema marino, sino que también sienta las bases para la prosperidad futura de la pesca en todo Chile. Sin recuperación del mar, no hay desarrollo posible para las comunidades costeras”, complementó.

Finalmente, el parlamentario del Frente Amplio (FA) recalcó que este avance legislativo es parte de un esfuerzo mayor por poner fin a décadas de sobreexplotación, fortalecer la soberanía alimentaria y asegurar que los recursos marinos sigan siendo patrimonio de las actuales y futuras generaciones.

Por su parte, César Astete, director de Campañas de Pesca de Océano en Chile también valoró la aprobación de la indicación, diciendo que "una de las principales medidas para la recuperación de la merluza común es la protección de los caladeros de la pesca artesanal. Esto ha sido solicitado desde ya hace un tiempo por la pesca artesanal de la región de Valparaíso, fundamentalmente por caleta Portales, considerando que la especie ha cumplido 13 años en sobreexplotación, y la cuota del año 2026 viene con una baja del 15% respecto a lo que este año se pudo capturar”.

Luego, Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer, que agrupa a caletas desde San Antonio hasta Quintero, manifestó que "valoramos el gran avance que hubo en la comisión de pesca, aprobando una moción de nuestro diputado Jorge Brito que tiene que ver con el cierre de la quinta región en protección marítima hasta la isla y la protección de las riquezas que aún quedan en nuestra región".

Cabe mencionar que la indicación modifica el Artículo 80 del Proyecto de Ley que crea una nueva Ley General de Pesca, actualmente en primer trámite legislativo.

