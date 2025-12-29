Comisión de la Cámara aprobó exclusividad de la región de Valparaíso para pesca artesanal

Luego de la ley de fraccionamiento, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados retomó la discusión del proyecto de nueva Ley de Pesca, que ya tiene un 85% de sus artículos ya aprobados. Entre ellos, la exclusividad de la región de Valparaíso para los pescadores artesanal.

La comisión definió que se reserve a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas de la región de Valparaíso en su totalidad. En este marco, se incluyen las islas oceánicas que sean parte de la administración de esta región.

El diputado Jorge Brito (FA), impulsor de la norma, destacó su aprobación como una medida en contra de la pesca de arrastre y sus efectos negativos sobre los recursos. “Todos esos botes que uno ve en caleta Portales, Membrillo, Higuerillas, San Pedro de Concón, San Antonio, Quintero, se van a ver beneficiados y con esto vamos a poder contribuir, además, a la recuperación del mar de Chile”, enfatizó.

La nueva Ley de Pesca también contemplará otras mejoras para el mundo artesanal, aprobadas en sesiones anteriores. Una de ellas es la constitución de una plataforma social. De tal modo, si sufren un accidente, las y los pescadores tendrán la posibilidad de atenderse en el Instituto de Seguridad del Trabajo. Además, contarán con cotizaciones para pensiones de vejez.

Dicha plataforma se financiará con lo que la industria pesquera le pagará al fisco por las autorizaciones de pesca que reciba.

Además, la comisión acordó enviar dos oficios al Ejecutivo para solicitar información sobre ayudas económicas comprometidas para el sector artesanal de la región de Atacama. Esta medida se sustentaría en la difícil situación generada por la nula captura de la anchoveta en los últimos tres años. Igualmente, por la baja del precio del alga que comercializan.

