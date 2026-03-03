Comisión de Evaluación Ambiental aprueba proyecto Terminal Cerros de Valparaíso y despeja crucial etapa de la expansión portuaria

Luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Valparaíso recomendara la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto «Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)», la instancia llegó a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional, que decidió darle luz verde a la iniciativa.

Cabe hacer presente que la entidad aprobó de manera unánime el estudio ambiental del proyecto que tiene como finalidad principal el expandir una parte del Puerto de Valparaíso, en una iniciativa impulsada por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) desde el año 2019 y con una inversión de 900 millones de dólares.

Se trata de una iniciativa de infraestructura portuaria destinada a construir y operar un nuevo terminal de contenedores en el Puerto de Valparaíso, la cual busca aumentar la capacidad de transferencia de carga, permitiendo el atraque de buques de gran tamaño (super post-panamax) con una inversión histórica para la Ciudad Puerto.

Los integrantes de la Coeva, liderada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, concluyeron que la iniciativa cumple con toda la normativa vigente y que sus impactos están debidamente mitigados y compensados, tal como lo señaló el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al recomendar su aprobación.

De esta manera, obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisaje y medio humano.

El delegado Riquelme comentó que "hoy es un día importante para Valparaíso y para el país. La aprobación de este proyecto por parte de la Coeva marca un hito en el fortalecimiento de nuestra infraestructura estratégica. Estamos hablando de un nuevo terminal que permitirá recibir naves de mayor tamaño, aumentar la capacidad de transferencia de carga y genera 2.500 empleos, dinamizando la economía regional".

"Esta decisión se suma a los esfuerzos que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para modernizar la infraestructura portuaria del país, entendiendo que los puertos son clave para el comercio internacional y el desarrollo de Chile. Más del 90% de nuestro comercio exterior se moviliza por vía marítima, por lo tanto, fortalecer nuestros puertos es fortalecer la competitividad nacional", agregó.

Por su parte, la presidenta del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso, Nicole Pastene, subrayó que "esta es una tremenda noticia para Valparaíso y para la reactivación económica. Se trata de un hito histórico que hoy comienza a materializarse, sobre la base de un amplio diálogo ciudadano y con distintas actorías que en este periodo lideramos y consolidamos para llegar a este resultado".

También explicó que "hace casi 100 años, Valparaíso tuvo su último gran desarrollo en infraestructura, con la construcción del molo de abrigo y las obras portuarias que conocemos hoy. Ahora, con una visión renovada y sostenible, estamos avanzando en un nuevo puerto que se sustenta en una integración armónica con su entorno y sus habitantes. En consecuencia, con esta decisión de la Coeva, Valparaíso ganará en empleo de calidad, inversión, turismo y acceso a su borde costero".

Este proyecto incorpora integración urbana, nuevos espacios públicos y medidas de mitigación ambiental, propone desarrollar nuevos espacios para Valparaíso como el paseo Malecón, la plaza del Mar y un nuevo ascensor El Arrayán, de los que el máximo representante del Presidente Boric en la región dijo que "que sin duda contribuirán al desarrollo de una ciudad que se merece avanzar en crecimiento con sostenibilidad y velando por el respeto al entorno patrimonial de nuestra ciudad".

Lo ocurrido en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso también fue abordado por Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, quien señaló que "se trata de un paso fundamental dentro de un proceso extenso y riguroso, que confirma que la iniciativa cumple con los estándares y exigencias establecidos por la normativa vigente, luego de la recomendación técnica emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental".

Asimismo, comentó que "Valparaíso llevaba más de diez años esperando una definición en esta materia. La aprobación ambiental despeja una etapa crítica para una inversión cercana a los US$ 400 millones en esta fase del proyecto y sus obras asociadas, lo que permitirá fortalecer la cadena logística regional y proyectar la capacidad operativa del puerto en el mediano y largo plazo".

Finalmente, el dirigente resaltó que "este avance forma parte de un proyecto de ampliación portuaria de mayor escala, cuya inversión total estimada alcanza del orden de US$ 900 millones, considerando sus distintas etapas de desarrollo", y que "este es un avance relevante dentro de un proceso que continúa".

Vale indicar que durante los próximos días deberá emitirse la RCA, tras lo cual se abrirán los plazos para eventuales reclamaciones ante el Comité de Ministros. Posteriormente, el proyecto deberá avanzar en la obtención de permisos sectoriales, el desarrollo de la ingeniería de detalle y el proceso de licitación de concesión, cuya tramitación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sigue en curso.

En paralelo, la Empresa Portuaria Valparaíso continúa trabajando en proyectos complementarios en el sector San Mateo -como el muelle preferente de cruceros, la extensión del frente 1, 2 y 3, y la explanada con nuevo balneario- que permitirán equilibrar el desarrollo portuario con mejoras urbanas relevantes para la ciudad.

