Confirman un caso de dengue autóctono en Rapa Nui y autoridades activan búsqueda activa de personas con fiebre

Desde la Oficina Provincial de Isla de Pascua (Opipa) de la Seremi de Salud de Valparaíso se confirmó de la existencia de un caso de dengue autóctono en la zona.

Tras la atención de un residente que presentó síntomas compatibles con dengue en el Hospital Hanga Roa, se realizó un examen PCR que confirmó las sospechas.

Se trata de un caso de dengue autóctono, vale decir, la persona afectada no reporta viaje nacional ni internacional, en este caso dentro de los últimos dos meses.

El paciente se encuentra en reposo en su domicilio particular, bajo malla mosquitera (aislamiento vectorial) y en condiciones estables de salud, con seguimiento clínico.

La Oficina Provincial de la Seremi de Salud señaló que "queremos entregar tranquilidad a la comunidad, informando que nuestros equipos están realizando un intenso trabajo de búsqueda activa de febriles en los primeros 100 metros del entorno domiciliario del caso, lo que se extenderá a 200 metros en las próximas horas".

Respecto a las acciones desarrolladas en terreno por el equipo Control Vectorial, desde la entidad con sede en Rapa Nui indicaron que se efectuó inspección domiciliaria, volteo de recipientes con agua acumulada y eliminación de criaderos.

La desinsectación en sectores priorizados comenzó este lunes 2 de marzo en el perímetro o foco epidemiológico (perifoco) del caso confirmado, donde creen que puede existir presencia del mosquito Aedes aegypti (Nao-Nao Tore-Tore), vector transmisor del dengue y otras enfermedades como la fiebre amarilla y el zika.

Asimismo, subrayaron que "reforzamos el llamado a la comunidad a estar atentos a los siguientes síntomas y acudir oportunamente al Hospital Hanga Roa ante su aparición: fiebre; dolor de cabeza; dolor detrás de los ojos; dolor muscular o articular, náuseas o vómitos y erupciones o manchas rosadas en la piel".

Invitaron también a mantener las medidas preventivas en los hogares, tales como eliminar recipientes con agua estancada, mantener patios y entornos limpios, colaborar con labores de inspección sanitaria cuando sea requerido por nuestros funcionarios, según informó Elvira Tuki Jiménez, jefa de la Opipa.

