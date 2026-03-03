Incautan drogas y plantas de cannabis tras allanamiento en vivienda de El Tabo

Carabineros del OS7 de San Antonio hicieron ingreso a un inmueble de la comuna de El Tabo, en cuyo interior se incautaron diversas sustancias ilícitas.

La acción se ejecutó previas diligencias investigativas en el marco de la Ley 20 mil de drogas y en coordinación con la Fiscalía TIF de Valparaíso.

La policía uniformada detalló que se hallaron 11 plantas de cannabis sativa, ⁠82 gramos de marihuana a granel y cigarrillos artesanales.

Asimismo, en el inmueble se procedió a la detención de un hombre adulto, quien fue puesto a disposición de la justicia para cumplir el proceso.

