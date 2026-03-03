Accidente vehicular origina kilométrica congestión en autopista Troncal Sur de Quilpué

Un accidente vehicular se registró este martes en el Troncal Sur, a la altura del sector Ojos de Agua, en dirección a Quilpué, generando una importante congestión en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente involucra a un vehículo de color blanco. En el lugar ya se encuentran desplegados equipos de emergencia que trabajan para asistir a los involucrados.

“Vehículos de emergencia ya se encuentran en el lugar”, se informó desde el sitio del suceso, donde además se confirmó que “personal de Carabineros se encuentran en el lugar para ayudar en la congestión vehicular que se presentó en la zona”.

Producto del accidente, el tránsito se ha visto afectado, por lo que se reiteró el llamado a la precaución: “Se solicita manejar con precaución”.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras continúan las labores de asistencia y regulación del flujo vehicular.

PURANOTICIA