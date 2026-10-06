Comisión de Deportes despacha Ley Nico Vidal: iniciativa busca fortalecer la seguridad del fútbol amateur

Luego de 8 meses desde el trágico asesinato de Nicolas Vidal en un partido amateur en la comuna de San Antonio, la ley que lleva su nombre en su honor -y que busca establecer medidas de seguridad y transparencia para el desarrollo del fútbol aficionado- avanza y podría votarse próximamente por la Sala de la Cámara de Diputados. La comisión designó como informante al diputado y co-autor del proyecto, Carlos Carvajal.

Daniela Tapia, tía de Nicolas y miembro del Club Estrella Roja, declaró que "estoy muy agradecida por el trabajo de todos los diputados, de los diputados firmantes sobre todo, y espero que sigamos avanzando juntos de manera transversal para que esto siga, y la Ley Nico Vidal pueda ser ya una ley concreta para todas las generaciones que vienen”.

Por su parte, el diputado Carlos Carvajal mencionó que "acabamos de terminar la votación en particular de este proyecto que hemos venido empujando desde marzo junto a la familia de Nicolás Vidal, que reconoce el fútbol amateur, así que hoy, en esta sesión de la comisión de deportes, se acaba de cerrar este proceso y pasa a Sala. Es una gran noticia que nos pone a todos contentos”.

El diputado reconoció el trabajo que realizó Daniela, la familia y todo el Club Estrella Roja, “quienes han venido a cada sesión, cada comisión, han hecho todas las gestiones junto a su familia para que se consiga aprobar este proyecto y entregarle mayor seguridad al fútbol amateur".

“Quiero agradecer profundamente toda la disposición de este diputado que ha estado desde día uno a full con nosotros, haciendo todo lo que puede hacer para que este proyecto hoy día por fin pase a sala, que era una agonía que teníamos como familia de Nicolás Vidal”, replicó Daniela Tapia.

Por su parte, el diputado y miembro de la comisión de Deportes, Matías Fernández, agregó que “esta iniciativa reconoce al fútbol amateur como un deporte de interés público, pero además dota de medidas de seguridad para la ejecución de este en todo el país. Esto es un paso importante, sobre todo para hacer justicia a la familia de Nico Vidal, quien murió precisamente en la cancha debido a problemas de seguridad que no están contemplados en la ley”.

En términos generales, la iniciativa busca reconocer al fútbol amateur como una actividad de interés público, establecer obligaciones de transparencia y medidas de infraestructura, seguridad y emergencia a los recintos y los organizadores de eventos deportivos, así como políticas de protección para quienes denuncien delitos en torno a la actividad.