Comienzan obras de mejoramiento en Parque San Martín de Viña del Mar

Un nuevo diseño paisajístico, el mejoramiento del paseo costero y la construcción de un nuevo tramo de ciclovía está ejecutando el Municipio de Viña del Mar en el marco del mejoramiento integral del Parque San Martín.

Las obras que están a cargo de la Dirección de Operaciones y Servicios se encuentran en plena ejecución y consideran la renovación de las áreas verdes con nuevas especies ornamentales de bajo consumo hídrico.

Las mejoras se enmarcan en el proyecto de mejoramiento integral del Parque San Martín para el cual se realizó un proceso de participación ciudadana a través de la plataforma digital “Viña Decide” y de manera presencial, mediante una instancia específica que involucró a residentes del sector.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “el plan de mejoramiento del Parque San Martín ha sido una de las prioridades impulsadas a través de los procesos de participación ciudadana de ‘Viña Decide’, considerando que el borde costero ha tenido importantes avances en sectores como Las Salinas y Reñaca, mientras que este espacio no había recibido mejoras significativas durante años. Por eso tomamos la determinación de invertir en este lugar, incorporando mejores áreas verdes, nuevas luminarias, nuevos árboles y un trazado que mejore el traslado en ciclos, que es muy necesario para el sector”.

La jefa comunal destacó que “estas obras tienen como objetivo dar seguridad y mejorar la experiencia de ciudad para los propios vecinos que disfrutan de este espacio público, pero también para los turistas que visitan este lugar emblemático de Viña del Mar, avanzando así en un plan integral de recuperación y revitalización del borde costero.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La consulta ciudadana fue un antecedente clave para proyectar la modernización de este sector del borde costero, donde se busca, además, resaltar la identidad y el emblemático oficio de los emprendedores que por años han realizado su actividad económica en el lugar. Es así que más de un millar de personas compartieron sus puntos de vista sobre la propuesta que busca renovar y ordenar el tramo comprendido entre 10 y 15 Norte.

De los resultados de la consulta se desprende que la mayoría de quienes visitan el borde costero lo hace para (en orden de preferencia): caminar, despejarse, hacer deporte, disfrutar de la playa, comer, jugar y reunirse. Los participantes también destacaron como atributos, la vista al mar, la playa, las zonas de esparcimiento, los café y restoranes, el Muelle Vergara y los juegos.

Respecto de los usuarios del borde costero, la consulta identificó como principales visitantes a adultos, niños y niñas, seguidos por mascotas, personas mayores, turistas y grupos. En base a los datos de la consulta participativa y otros antecedentes, el objetivo del proyecto es lograr un diseño que equilibre la belleza natural con la planificación urbana, atendiendo a diversas actividades, edades y preferencias, para asegurar el disfrute de quienes visitan esta zona del borde costero de Viña del Mar.

NUEVO TRAMO PEATONAL Y RECREATIVO

En el marco del proyecto, el Municipio de Viña del Mar inició la etapa de construcción de un nuevo tramo peatonal y recreativo para rodados en Avenida San Martín, desde 10 hasta 15 Norte, que se complementará con las ciclovías existentes en Av. Perú, Jorge Montt, 8 Norte, 1 Oriente, 1 Poniente y calzadas de 3, 5, 6 y 7 Norte.

La extensión de este tramo recreativo contará con señalización, diseño, y estándares de seguridad, a fin de permitir una sana convivencia entre deportistas, ciclistas, peatones y vehículos motorizados. La construcción de este nuevo segmento para el uso seguro de rodados -que incluye demarcación de tránsito- implica una inversión municipal superior a los $186 millones y se realizará en dos etapas, la primera de las cuales ya están en ejecución.

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