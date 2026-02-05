Comienza programa de capacitación vecinal para prevenir incendios forestales en Casablanca

En el condominio Hacienda El Pangal de Casablanca, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) comenzó a implementar su programa “Comunidades preparadas frente a los incendios forestales”, con el propósito de generar conciencia, organización y proactividad vecinal para prevenir y mitigar posibles siniestros.

En el primer taller, impartido el sábado pasado, profesionales de la institución forestal capacitaron a 18 residentes en torno a cómo identificar vulnerabilidades y fortalecer la protección de sus viviendas contra el fuego, por ejemplo, mediante la eliminación de combustibles debajo de las escaleras, cobertizos o terrazas, y la limpieza de techos y canaletas.

“A través de este programa, queremos que los vecinos conozcan los riesgos asociados al territorio de interfaz urbano-forestal que habitan y que puedan implementar medidas de prevención y mitigación de incendios forestales, tanto individualmente como en comunidad”, explicó el director regional de Conaf, Mauricio Núñez.

Añadió que “esta iniciativa consta de cuatro talleres que abordan materias como identificación de espacios seguros y vías de evacuación, manejo de combustibles y silvicultura preventiva, uso de herramientas manuales y extintores, detección y aviso de incendios forestales, conceptos básicos sobre el comportamiento del fuego y coordinación comunicacional entre los vecinos y las organizaciones de emergencia”.

RIESGOS ASOCIADOS AL TERRITORIO

Por su parte, la encargada regional del programa, Constanza Balladares, recalcó que “el condominio Hacienda El Pangal tiene más de 285 parcelaciones, donde es necesario reforzar el trabajo comunitario y las actividades de prevención, ya que ha sufrido amagos de incendio”.

Asimismo, subrayó que “el sector tiene caminos no pavimentados, con abundante vegetación en los lados, lo que dificulta el tránsito de vehículos de emergencia. Además, en las parcelas viven muchos adultos mayores que tendrían problemas para evacuar en caso de emergencia”.

Es importante destacar que, desde el 2017 a la fecha, Conaf ha capacitado a más de 31 comunidades ubicadas en zonas rurales y de interfaz urbano-forestal de la Región de Valparaíso.

Durante el 2025, el organismo impartió el programa “Comunidades preparadas frente a los incendios forestales” en Lo Rojas (La Cruz), Chorrillos (Viña del Mar), Santa Isabel (Catemu) y Mar y Boldo (El Tabo).

