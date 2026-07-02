Comienza marcha blanca de paso peatonal ampliado en estación Francia de Valparaíso

Estación Francia es uno de los puntos de mayor concentración de usuarios del Tren Limache-Puerto; esto, por la cantidad de casas de estudios en el eje de avenida Brasil y muchos lugares de trabajo, por lo que durante la hora punta del servicio de pasajeros, se generaba una sobrecarga en el cruce a nivel y en la zona de mesanina.

Esta situación fue analizada por EFE Valparaíso, quienes desarrollaron una solución para la estación porteña, la cual fue intervenida por cerca de dos meses sin interrumpir el flujo de personas y la circulación de trenes.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, comentó que "habíamos constatado un alto flujo de pasajeros en la estación Francia y también había algunos aspectos de seguridad que vimos que eran mejorables, sobre todo en el cruce peatonal de una gran cantidad de pasajeros que utilizan este paso. Es por eso que se llevó a cabo esta pequeña obra, que lo que hace es principalmente ampliar el paso peatonal y con eso permitir una mayor fluidez de las personas para que puedan acceder a la estación de forma mucho más segura”.

En concreto, se realizó un ensanche del paso peatonal, a nivel a través de módulos desmontables ajustados al borde del andén, se reconfiguró el área de mesanina permitiendo ordenar y mejorar los flujos, optimizando la accesibilidad universal y entregando más seguridad para los usuarios que deben cruzar de un andén a otro.

“Es una ampliación del cruce existente, la misma plataforma de estructura metálica con una goma antideslizante, de tal manera que los usuarios puedan pasar sin problema y además incorporamos un par de barreras adicionales con el mismo sistema de control que regula la apertura y cierre de las barreras en función de la llegada de los trenes, por lo tanto esto nos ha permitido darle un uso más seguro de esta instalación y además darle más confiabilidad a la circulación de trenes”, explico el gerente de Operación Ferroviaria, Juan Rodó Rodas.

Obras que han sido muy bien recibidas por los usuarios de la estación, quienes dieron cuenta de los cambios y la mayor fluidez en la circulación, especialmente en la hora punta AM. Francisco Aburto, estudiante del DUOC UC de Valparaíso, comentó que "está bien lo que hicieron porque en la mañana se hace demasiada congestión. La gente se amontona para poder pasar e igual es peligroso porque se puede generar algún accidente o la barrera se baja cuando hay gente cruzando. Súper bueno lo que hicieron”.

Mientras que Noelia Serrano, usuaria del Tren Limache-Puerto, subrayó que "me gustó harto porque siempre se acumula mucha gente aquí. De Limache hacia acá se baja demasiada gente, es molesto igual porque uno siempre como que quedaba atrapado entre las barreras”.

Esta marcha blanca de las obras se da en un periodo de menor carga de pasajeros en la estación, debido a las vacaciones de invierno de muchos estudiantes, por lo que durante las próximas semanas se realizarán ajustes en caso de ser necesarios. Además, los trabajos consideran una nueva etapa, la instalación de un torniquete adicional para el acceso y salida de los usuarios.

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