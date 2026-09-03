Comienza marcha blanca de la Farmacia de Atención Cerrada del Hospital Provincial Marga Marga

La Farmacia de Atención Cerrada del Hospital Provincial Marga Marga brindará atenciones a pacientes hospitalizados en servicios clínicos, pabellón, Unidades de Pacientes Críticos y las Unidades de Emergencia.

Su principal diferencia respecto de la actual Unidad del Hospital de Quilpué es el sistema de dispensación, denominado “stock light”, que consiste en que, mediante recetas electrónicas y códigos de colores, el sistema indica qué medicamentos deben prepararse para cada paciente. Esto evita la digitación manual, ordena el proceso y mejora la seguridad y exactitud de la dispensación.

Claudia Rojas, químico farmacéutico y jefa de Farmacia, explicó que “esto da seguridad, porque a través de las luces vamos reconociendo cuáles fármacos son los que tenemos que preparar para los pacientes. La Farmacia de Atención Cerrada consta de otros espacios más, pasamos de tener aproximadamente 70 metros cuadrados, más o menos, entre dosis unitarias, farmacia de atención abierta y farmacia de atención cerrada en el Hospital de Quilpué, a tener más de 300 metros cuadrados si sumamos los espacios de atención abierta con la atención cerrada”.

La Farmacia integra diversos espacios de atención cerrada y abierta, ampliación que permite mejorar la logística y las condiciones del trabajo cotidiano. También se modificará el modelo de gestión: el equipo crecerá de 25 personas, a cerca de 40 funcionarios, separando y especializando tareas de profesionales y técnicos. Esta distribución busca reducir la multifuncionalidad excesiva, ordenar los procesos y aumentar la eficiencia.

La mayor novedad es que el hospital comenzó la marcha blanca del nuevo equipo de reenvasado de comprimidos, blísteres, paquetes y jarabes, reemplazando procedimientos manuales y dependencias externas utilizados anteriormente. Además, el recetario magistral permitirá elaborar suspensiones, jarabes y cápsulas, y fraccionar medicamentos para pacientes pediátricos.

Jimmy Walker, director del Hospital de Quilpué, señaló que "hoy día ya podemos empezar a hacerlo en el Hospital Provincial Marga Marga, y con esto ya estamos dando inicio al proceso de marcha blanca en el área de Farmacia, y vamos paso a paso, para lograr este anhelado traslado a nuestro Hospital Provincial”.

Claudia Rojas agregó que "disponemos de nuestra bodega activa, que tiene acceso controlado a través de tarjetas y no todas las personas van a tener acceso a esos recintos, se va a clasificar de acuerdo a las responsabilidades y a las tareas que ejecutan. Tenemos también una sala de controlados, de medicamentos sujetos a control legal, que tiene doble seguridad porque tiene una llave que está a cargo solo de los directores técnicos de la Farmacia, y también tiene el sistema de credencial, entonces tiene un doble control. Además, contamos con cámaras de seguridad en ese recinto”, finalizó, relevando que todas estas mejoras incidirán en una mejor calidad del trabajo interno y del correcto suministro de terapias para todos los pacientes".

Mientras tanto, los funcionarios siguen habilitando y probando espacios y equipos, para abrir también la farmacia para pacientes ambulatorios, que funcionará en el Centro de Atención Abierta del Hospital Provincial Marga Marga.

PURANOTICIA