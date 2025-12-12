¿Comienza la recuperación del Barrio Puerto de Valparaíso? Subdere financiará compra de terrenos clave para realizar obras urbanas

El jueves 8 de mayo de 2025, un incendio de grandes proporciones se registró en un edificio patrimonial del Barrio Puerto de Valparaíso, emergencia que fue originada por un sujeto –hoy en prisión preventiva– y que le costó la vida a tres personas. En aquel momento, la alcaldesa Camila Nieto endureció el tono y emplazó directamente al Gobierno para que se hicieran los esfuerzos necesarios para recuperar el sector.

"Esto es precisamente de lo que queremos salvar al Barrio Puerto. Es bien importante que el Barrio Puerto resurja. Tenemos desde el Municipio un plan de gestión que implica medidas, acciones y proyectos, que están en diversos procesos, pero necesitamos un apoyo del nivel central que nos permita llevar a cabo de forma oportuna y no durante 10 años la ejecución de diversos proyectos que nos permitirían revitalizar desde el punto de vista económico el sector, pero sobre todo revitalizarlo socialmente", manifestó de manera enérgica en aquella oportunidad la autoridad comunal porteña.

Siete meses después de esa tragedia, el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) anunció el financiamiento para la adquisición de dos terrenos en calle Serrano y para el mejoramiento de la plazuela San Francisco, lugares donde se ejecutarán sendos proyectos que tendrán como objetivo recuperar el Barrio Puerto de Valparaíso, aquella zona donde se fundó la Joya del Pacífico.

Esta inversión, cercana a los 500 millones de pesos ($500.000.000), será el puntapié inicial para el fortalecimiento urbano, patrimonial y comunitario del sector, consolidando avances significativos para la recuperación y para la revitalización de esta emblemática zona fundacional, a través del programa «Revive Barrios» de la Subdere.

Se trata de la compra de dos terrenos que el 3 de febrero de 2007 fueron afectados por la explosión en la calle Serrano, los cuales hasta la fecha se mantenían como terrenos privados, pero que ahora van a ser adquiridos con recursos que la Subdere traspasará a la Municipalidad de Valparaíso para transformarse en nuevos espacios públicos tanto para la comunidad del Barrio Puerto como para todos los porteños.

"Para nosotros como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, poder hacer estos anuncios es muy significativo porque hemos establecido un compromiso con la ciudad de Valparaíso, en orden a trabajar para darle avance al plan de gestión del Sitio de Patrimonio Mundial y también para recuperar este barrio fundacional, que tiene una tradición tan importante para la comuna de Valparaíso", señaló la titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales.

Pero ¿qué se proyecta en el sector? Los dos terrenos a adquirir se unirán próximamente a los que ya fueron entregados en donación, con el objetivo de construir allí la Escuela de Oficios Patrimoniales del Municipio de Valparaíso y un área verde que revitalice el Barrio Puerto, el cual antiguamente fue el gran motor comercial de la comuna. Además, esto se potencia con la construcción del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que se ubicará justo al frente de los terrenos que serán comprados.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que "se han asignado los recursos para comprar los terrenos de aquellos lugares donde fue la explosión de Serrano hace muchísimo tiempo atrás. Esto es parte de la implementación del plan de gestión del Sitio del Patrimonio y que se une también a otra buena noticia, que es la asignación de recursos para el inicio de obras en la plazuela San Francisco, que también queda donde estaba el edificio de la PDI en el sector del Barrio Puerto. Esto se une también al financiamiento para poder comprar materiales e indumentaria de limpieza".

Como indicaron las autoridades, este anuncio se suma a otras importantes iniciativas que están en ejecución o por ejecutarse en el Barrio Puerto, como lo es la recuperación del centro cívico, que ya tiene obras como la restauración del monumento Lord Cochrane y de la plaza de Lord Cochrane; lo que se suma a la recuperación del borde costero porteño, lo que se enmarca en la idea de Gobierno de retomar espacios públicos, barrios patrimoniales y centros cívicos de las principales ciudades del país.

En este contexto, las autoridades hicieron hincapié en que resulta clave que se mantenga el compromiso gubernamental de que esos lugares tienen que ser políticas de Estado. "La recuperación de esos lugares tienen que ser políticas de Estado. Así que desde el Gobierno nos hemos comprometido con la Alcaldesa de Valparaíso en seguir avanzando en el plan de gestión del Sitio Patrimonio Mundial y que, al mismo tiempo, podamos seguir avanzando en las inversiones tan importantes para este sector y para toda la comunidad", subrayó la subsecretaria Perales.

Por su parte, la jefa comunal porteña indicó después que "quiero aprovechar de hacer un llamado al próximo Gobierno, ya sea del Presidente o de la Presidenta que está en la papeleta actual: el llamado es al compromiso con la ciudad de Valparaíso, el compromiso con el Sitio del Patrimonio Mundial de la comuna. Es sumamente importante que aquello que se ha ido materializando y tratando de dejar avanzado en proyectos, ya sea de diseño o de ejecución, sean respetados y llevados a cabos en el próximo Gobierno, porque eso es lo que espera la comunidad de Valparaíso".

Cabe hacer presente que durante este mes se cumplirá con todos los procesos administrativos de los proyectos propiamente tal, mientras que durante el mes de enero de 2026 se van a transferir los recursos de Subdere al Municipio para que puedan ejecutar la compra. Así, se espera que en corto plazo comience la intervención del Barrio Puerto, aunque los tiempos de las licitaciones los determina finalmente el Municipio porteño, pero se cree que durante el 2026 deberían estar ejecutándose las obras.

Finalmente, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, resaltó que "aquí hay un acuerdo, un compromiso de velar por ir avanzando en las inversiones y en la recuperación del Sitio del Patrimonio Mundial, y ahí hay una unidad específica con la Alcaldía, con la alcaldesa Camina Nieto y todo su equipo de trabajo, para poder no solo recuperar los espacios públicos –que ya era algo bien relevante y que hoy ya está partiendo en distintos lugares de Valparaíso– sino que también es una de las grandes complejidades que tenemos en Valparaíso, como lo son los sitios privados. Aquí estamos hablando de la posibilidad de comprar sitios privados para hacer inversión pública".

