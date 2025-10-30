Comienza el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras de Placilla: pobladores cortaron calles y encendieron barricadas

Luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara una solicitud para aplazar el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras, ubicado en Placilla de Peñuelas, las autoridades coordinaron todas las acciones para llevar a cabo el procedimiento.

Personal de Control del Orden Público (COP) de Carabineros, además de funcionarios de Gobierno, entre ellos la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, coordinan el operativo que comenzó a las 8:00 horas de este jueves 30 de octubre.

Cabe recordar que la sentencia definitiva de este proceso judicial fue dictada el 30 de agosto del año 2023, siendo confirmada posteriormente por la Corte Suprema el 8 de enero de 2024, motivo por el cual la decisión se encuentra firme y ejecutoriada.

Son 102 las familias que tendrán que salir de las viviendas que comenzaron a levantar desde el año 2021 en la zona oriente de Placilla de Peñuelas, reportándose más de 80 niños, según catastros realizados por los propios dirigentes de los ocupantes.

Carabineros confirmó que en las horas previas se vivió un ambiente sumamente hostil por parte de los pobladores, quienes cortaron algunas calles paralelas y levantaron barricadas incendiarias a eso de las 5:30 horas a modo de protesta.

PURANOTICIA