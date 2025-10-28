Comienza a operar en Valparaíso el primer Centro de Perfilamiento para combatir el tráfico de drogas, armas y contrabando

Con el objetivo de compilar y analizar información para anticipar, identificar y monitorear el tráfico de drogas, armas y contrabando, desarticulando las organizaciones criminales que operan en los puertos, comienza a funcionar en Valparaíso el Centro de Perfilamiento Macrozona Centro (CPMC).

Se trata de un proyecto colaborativo y multidisciplinario para intercambiar información, generando una metodología continua orientada a maximizar recursos y optimizar investigaciones penales.

Con asiento en dependencias de Sacfi Valparaíso, estará a cargo de un fiscal de la Fiscalía Regional de Valparaíso, quien supervisará las operaciones diarias, garantizará el cumplimiento de los objetivos y actuará como enlace principal con el Comité estratégico.

Contará con el trabajo de un equipo multidisciplinario de analistas pertenecientes a la Fiscalía Regional de Valparaíso, Servicio Nacional de Aduanas, Armada, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Dentro de las tareas del equipo destaca la recopilación de datos a través de información de Aduanas, naviera, policial y datos comerciales. Se desarrollará un indicador de riesgo basado por ejemplo en el origen de la carga, rutas, características de la mercancía importada o exportada y patrones anómalos, entre otros aspectos. Esta labor permitirá generar nuevos productos con el objetivo de ir generando inspecciones más focalizadas en base a los perfiles de riesgo que levante el centro.

El proyecto fue lanzado en Valparaíso y contó con la presencia del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien junto a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, dieron el vamos al primer Centro de Perfilamiento que abarcará la macrozona centro, esto es con competencia en esta región de Valparaíso, la región Metropolitana y la del Libertador Bernardo O’Higgins, siendo clave la gestión y movimiento de los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Se contó con la presencia de la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, la seremi de Seguridad, Alejandra Romero; prefecto general Rodrigo Fuentes, de la Subdirección Científica y de Análisis Criminal de la PDI; la general Patricia Vásquez, Jefa de la V Zona de Carabineros; junto al capitán de Navío Litoral Jaime Aros, gobernador marítimo de Valparaíso (s). Además de autoridades regionales e invitados especiales de las distintas instituciones que trabajan para el desarrollado de este innovador proyecto.

