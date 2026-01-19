¿Comienza a esclarecerse el caso María Ercira? Dueña del fundo en Limache queda como imputada por obstrucción a la investigación

A cuatro meses de cumplirse dos años desde la desaparición de María Ercira Contreras, –adulta mayor de 86 años cuyo rastro se perdió durante un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas de Limache– el caso sigue sin resolverse, aunque registra avances relevantes en una de sus aristas investigativas.

Se trata de la línea vinculada a una eventual obstrucción a la investigación, abierta tras detectarse inconsistencias en la entrega de registros audiovisuales claves durante las primeras diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar.

Cabe recordar que el caso mantiene dos líneas de indagación paralelas: la primera apunta directamente a esclarecer la desaparición de la adulta mayor y establecer eventuales responsabilidades penales conforme avance la investigación. La segunda, en tanto, se relaciona con una posible obstrucción a la investigación.

Esto último, luego de que un perito advirtiera que no se entregaron las 24 horas completas de grabación que habían sido ordenadas rescatar, pese a que dicha entrega fue consignada mediante un acta firmada por la propietaria del fundo, Mónica Kleinert. Esta situación podría configurar el delito de falsificación de documento público.

A raíz de estos antecedentes, se presentó una querella por parte de la familia de María Ercira Contreras. En este contexto, se informó que la propia defensa de la propietaria del fundo Las Tórtolas solicitó que se le considerara como imputada en esta arista del caso, petición que posteriormente fue acogida por el tribunal limachino.

Así lo confirmó Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de la adulta mayor, quien señaló que "los abogados han pedido que se le considere como imputada en la arista de obstrucción a la investigación iniciada tras nuestra querella por las incoherencias halladas en la cadena de custodia de la evidencia gráfica".

Junto a señalar que "tendrán sus razones para ello", precisando que "el tribunal de Limache les dio acceso a la causa en la calidad de imputada que le atribuyeron sus abogados en sus escritos al tribunal y es interviniente en esa calidad".

El destacado abogado de Valparaíso subrayó además que la indagatoria sigue en desarrollo y que aún existen diligencias relevantes pendientes. "Hay otras acciones y pericias en curso", indicó, junto con advertir que "las diligencias impulsadas por la familia han descubierto una serie de omisiones y errores que es necesario sean indagadas por un equipo nuevo, sin sesgos ni compromisos".

En esa línea, Manríquez fue enfático en señalar que “ya se estableció en un informe policial que nunca se entregó una grabación por 24 horas, y lo que se obtuvo parcialmente lo fue de manera deficiente”, reforzando así los cuestionamientos a la cadena de custodia del material audiovisual levantado tras la desaparición.

Respecto de la arista principal del caso, relacionada directamente con el paradero de María Ercira, explicó que se está a la espera de que los nuevos equipos policiales designados por instrucción del Ministerio Público comiencen su trabajo en terreno, junto con la participación del grupo especializado Topos. Al respecto, advirtió que "ha mediado una demora considerable entre lo dispuesto por la Fiscalía Nacional, lo ordenado por la Regional y la acción inmediata. La ‘bajada a piso’ ha sido lenta y eso afecta una vez la investigación y deja espacios a que se siga perdiendo evidencia o se dañe".

