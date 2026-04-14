Comercio minorista de Valparaíso creció apenas 0,4% en enero y febrero: caída del turismo argentino impactó a la región

Las ventas presenciales del comercio minorista en la región de Valparaíso registraron un comportamiento acotado durante el inicio de 2026, marcando una caída real anual de 0,6% en enero y un crecimiento de 1,4% en febrero, lo que se traduce en un alza marginal de 0,4% en el bimestre, de acuerdo con el índice que elabora la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.

En término de locales equivalentes, las ventas evidenciaron una baja de 0,8% real en el mismo período, mientras que el trimestre móvil diciembre–febrero anotó un crecimiento de 2%, dando cuenta de una desaceleración en la actividad comercial local.

Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, señaló que "las cifras del inicio de 2026 reflejan un escenario de consumo contenido en la región de Valparaíso, donde el crecimiento es prácticamente plano y se observa una menor tracción en categorías más sensibles al ciclo económico, como bienes durables".

Parte importante de este resultado responde a una alta base de comparación, considerando el fuerte dinamismo que registró el comercio regional en 2024 y parte de 2025, impulsado en gran medida por el turismo de compras proveniente de Argentina.

“Durante 2024 y parte de 2025, la región experimentó un impulso significativo asociado al ingreso de turistas argentinos, lo que elevó de manera importante las ventas del comercio. Hoy vemos una normalización de esos flujos, en un contexto donde el tipo de cambio resulta menos favorable para los visitantes trasandinos, reduciendo los incentivos para realizar compras en Chile, lo que incide directamente en los resultados y explica en parte este menor dinamismo”, agregó Pastenes.

Según cifras disponibles, el flujo de argentinos que cruzó por el paso Los Libertadores durante la temporada estival 2025-2026 registró una caída cercana al 30%, reduciendo uno de los factores que impulsó el consumo en períodos anteriores.

A nivel de categorías, el desempeño continúa siendo heterogéneo. Mientras Vestuario lidera con un crecimiento acumulado de 6,1% en el bimestre, otras líneas presentan caídas relevantes, como Artefactos Eléctricos (-7,3%) y Muebles (-5%), evidenciando un consumidor que prioriza compras más inmediatas por sobre bienes de mayor valor.

“Más allá del efecto de base, lo que observamos es un consumo más selectivo y cauteloso, donde los hogares privilegian gastos de menor monto y postergan decisiones de inversión más relevantes, en un contexto donde el empleo y los ingresos aún muestran fragilidad”, indicó la gerenta general de la CRCP.

Comparando con otras regiones, el desempeño de Valparaíso se ubica por debajo de zonas como Biobío, que muestra mayor dinamismo, y por sobre La Araucanía, donde se evidencian caídas más profundas, dando cuenta de un escenario dispar a nivel nacional.

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