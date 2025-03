Comercio establecido de la plaza O'Higgins de Valparaíso teme represalias ante propuesta de traslado de ambulantes a Av. Argentina

¡El mundo al revés! De esta manera se podría graficar perfectamente lo que está ocurriendo con los vendedores ambulantes de la plaza O’Higgins de Valparaíso, quienes no están de acuerdo con la propuesta levantada por el Municipio porteño en torno a trasladarlos al bandejón central de la avenida Argentina –donde funciona la tradicional feria los miércoles y sábado– para que se instalen allí los días lunes, martes, jueves y viernes. Y es que a pesar de todas las ventajas que esta alternativa les traería, simplemente no están de acuerdo, no les gusta la oferta y, más encima, han amenazado con tomarse la plaza contigua al Congreso Nacional y levantar carpas en todo su alrededor, en señal de protesta contra la administración de la alcaldesa Camila Nieto.

Desde la Agrupación Social Todos Juntos Podemos los Comerciantes explicaron que su oposición a la medida tiene que ver con que "los días fuertes de nosotros son los miércoles, sábado y domingo".

Esta alternativa surge de la necesidad de que se muevan de la plaza O’Higgins, porque su presencia se ha transformado en un problema para los residentes, locatarios y todo aquél que se ve obligado a transitar por sus arterias, con todo el riesgo que implica la suciedad, el que los pocos espacios verdes sean ocupados como baños públicos, las peleas entre los comerciantes y los asaltos a todo lo que se mueve por ahí.

La aparición de los vendedores ambulantes es la muestra visible de todo un comercio que opera de manera absolutamente irregular en el plan de la ciudad y donde, fácilmente un fin de semana pueden haber más de 1.500 personas vendiendo en las calles céntricas de Valparaíso, dando cuenta que no se trata de un mal negocio.

TOMANDO EL PULSO

Puranoticia.cl salió a tomar el pulso ciudadano y conocer en terreno lo que piensan los residentes y locatarios de las cercanías de la plaza O’Higgins, ese mismo espacio donde R.V. (72 años), quien vive en Rodelillo, recuerda con nostalgia. Al menos, tres veces a la semana baja a los alrededores de la plaza, desde donde sostiene que “está muy mala la situación, hay mucha delincuencia con los ambulantes. Aquí es súper inseguro, usted no puede andar con el celular en la mano ni con la mochila en la espalda, porque la siguen y se pelotean el celular y el bolso, una cuadra más abajo. ¿Y quién hace algo? Nadie. La gente grita, ¡atrapen al ladrón! Pero no pasa nada, corren una cuadra y a la siguiente, están robando de nuevo”.

Este hombre de la tercera edad, que camina afortunadamente sin la necesidad de apoyarse en un bastón, señaló que, incluso, siente aventajado de no tener que depender de una muleta: “Hasta el bastón te lo roban, son unos sinvergüenzas, Antes uno podía caminar por aquí, ahora no. Pase un miércoles o un sábado y está lleno de vendedores ambulantes, de gente que llega a dar susto por la forma en que miran. Ni porque uno sea viejo lo respetan, te asaltan igual”, expresó.

A.F. es vendedora de un local establecido en los alrededores de la plaza O’Higgins y, con evidente preocupación, afirmó que “estamos todos los días expuestos a las amenazas de los ambulantes, ya no sólo el tema es que perjudican a los comerciantes formales, sino que muchos son una tropa de delincuentes que andan asustando y les da lo mismo que denunciemos, porque hacen lo que quieren, tienen la sartén por el mango”.

LLAMADO DE EDIL

La concejala Alicia Zúñiga (PC) sostuvo a Puranoticia.cl que, a los ediles, recién se les está entregando los primeros adelantos de la propuesta municipal para trasladar a los comerciantes ambulantes, cuatro días de la semana desde la plaza O’Higgins hasta la avenida Argentina: “Hemos estado en comisión recibiendo esta iniciativa que todavía no se convierte en hechos concretos. Hay varios elementos que hay que atender, uno de ellos, considerando el flujo de vehículos y peatonal de la zona, sobre todo por la cantidad de colegios existentes en la Av. Argentina, hace poco probable que los cambien (refiriéndose a los vendedores) tantos días de la semana. Eso me genera cierto ruido”, comentó la edil del Partido Comunista.

Agregó que “en cuanto a la intransigencia de quienes encabezan el tema de la plaza O’Higgins y de amenazar, estoy absolutamente en contra. Quiero aclarar que uno de los puntos centrales en esto de establecer permisos precarios, porque quienes se establecen en el sector de avenida Argentina, tiene que ser gente que pague el permiso, entendiendo también que corresponde a una urgencia social y no a una cuestión de lucro ni de seguir alimentando a grupos que abusan de esta condición en el comercio y, por lo mismo, es intolerable que se acepten estas amenazas. Hay mucho abuso por parte de quienes manejan el negocio, ponen gente en la calle a vender, todos los porteños sabemos que eso ocurre”.

¿Cuál es la solución? Lo concreto es catastrar y hacer valer el hecho de que los permisos sean considerados en función de aspectos sociales: por ejemplo, un permiso por familia, a las mujeres jefas de hogar, a las personas mayores, a las personas en situación de discapacidad, preferentemente. La concejal, Alicia Zúñiga manifestó que “en el caso de las personas jóvenes, buscar la fórmula de obtener permisos provisorios que permitan la reconversión laboral”.

Por su parte, Alexis Antinao, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Provincial de Valparaíso, en conversación con Puranoticia.cl indicó que "lo primero es que hay que ver cuál es el origen, cuál es la razón de por qué hay tantos ambulantes. Ése es un tema esencial y esto tiene que ver con el mercado laboral, es un problema que se da en todas las regiones y que tiene que ver con un modelo económico que hace que la gente salga a buscar recursos, en forma no legal, porque los sueldos son muy bajos o también, porque falta un mercado laboral importante”.

OTRAS ALTERNATIVAS

Desde la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso están desarrollando un amplio debate en torno al comercio irregular ambulante. El director de la entidad, Patricio Veas, sostuvo a Puranoticia.cl que “sabemos que existe una necesidad importante, no sólo en nuestra ciudad, también en el país y creemos que hay que buscar soluciones. El comercio no se puede ejercer libremente en la vía pública, menos en las calles que están destinadas para el libre tránsito de los peatones y suelen ser vías de evacuación”.

Veas aseguró que se debe hacer un trabajo colectivo de fiscalización y que sea, al mismo tiempo, potente: “Tiene que ir de la mano de la municipalidad, del Servicio de Impuestos Internos (SII), de la Aduana, de las policías, de forma sistemática en el tiempo, no nos sirve una pura vez. Hay que multar a todas las personas que no tienen sus permisos, identificarlas y retirarlas de las calles. El reubicarlas es una alternativa momentánea, parche, que podemos utilizar para sacar un poco el caos que está viviendo la ciudad hoy, pero tampoco es viable ponerlos a todos en la avenida Argentina, pero sí creemos que es viable el derecho a manifestarse”.

El dirigente gremial precisó que “si la Agrupación Social Todos Juntos Podemos los Comerciantes quieren manifestarse, no lo tomo como una amenaza directa al Municipio, sino que es una forma de expresar el dolor que se está viviendo por el deseo de querer trabajar de manera ordenada y formal que es lo que ellos están pidiendo. Aquí, vamos a ver quiénes cumplen esa solución, pero en la ciudad hay más posibilidades, ya que, al caminar podemos ver que hay más de 15 galerías en todo el plan de Valparaíso y, muchas de ellas, más del 50% está en desuso. Ahí, por ejemplo, habría una alternativa, reubicarlos en otros sectores como ferias itinerantes o boulevares temáticos, podría ser en la avenida Brasil, en la avenida Altamirano. Se ha creado también la figura de hacer ferias en otros cerros. Hay que buscar la mejor herramienta y más ordenada para la ciudad”.

PURANOTICIA