Comercio de Viña del Mar evalúa aumento de patrullajes policiales ad portas de Navidad: nueve detenidos en las últimas 24 horas

A una semana de las celebraciones de Navidad, el aumento del flujo de personas en los principales polos comerciales de Viña del Mar ya se hace sentir con fuerza. Calles más llenas, vitrinas repletas y un movimiento constante de compradores han obligado a reforzar las medidas de seguridad en sectores clave de la comuna, en un escenario donde la prevención del delito se vuelve prioritaria para la comunidad.

En este contexto, Carabineros, junto a la Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Dirección de Seguridad Ciudadana, intensificaron patrullajes y operativos en puntos de alta concurrencia, como por ejemplo en el eje comercial de 14 Norte y 15 Norte, también en el Muelle Vergara y en la transitada calle Valparaíso. Precisamente en estos sectores se desarrolló este miércoles 17 de mayo una nueva «Ronda Impacto» de Carabineros, procedimiento que se extendió entre las 15:00 y las 22:00 horas.

El balance del operativo arrojó un total de nueve personas detenidas, seis de ellas por mantener órdenes de detención vigentes, incluso uno de los sujetos fue derivado de inmediato al Complejo Penitenciario de Valparaíso para cumplir condena.

Así lo detalló el mayor Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, quien explicó que "al concluir el trabajo policial, se registraron nueve detenidos: seis por orden vigente, donde uno se fue directamente a la cárcel de Valparaíso a cumplir condena; uno por hurto; uno por conducir un microbús sin licencia profesional y otro por estafa que compraba en feria de plaza O'Higgins con billetes falsos”.

De igual forma, durante la jornada se realizaron alrededor de 300 controles, tanto de identidad como vehiculares, cursándose un total de 18 infracciones. A ello se sumaron tres decomisos a comerciantes ambulantes que vendían mojitos, prendas de vestir y otros accesorios, sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes para operar. El procedimiento, que se ejecutó de manera conjunta entre Carabineros y el Municipio, concluyó sin que se registraran otros hechos de mayor connotación.

Con el objetivo de conocer la percepción del comercio establecido tras este despliegue policial en los principales polos comerciales de la comuna, Puranoticia.cl recorrió la calle Valparaíso para tomar el pulso a la sensación de seguridad en pleno centro de la Ciudad Jardín. Si bien, varios locatarios reconocen una mayor presencia policial, las opiniones respecto a su efectividad están lejos de ser unánimes.

Abigail, una trabajadora de la calle Valparaíso, sostuvo que “han habido muchos más carabineros que lo habitual, han realizado patrullajes a pie, pero nunca van a poder abarcar a toda la delincuencia que hay porque son grupos grandes de cabros jóvenes que no tienen nada que perder y que salen a robar descaradamente. Además, se saben los horarios de Carabineros, porque apenas se van se meten a las tiendas, fingen que van a comprar y ahora tienen la modalidad de agarrar la máquina de MercadoPago y te intentan cambiar el monto para pagar menos”.

Una visión similar expresó el locatario Xabier de Ugarte, quien apuntó directamente al comercio ambulante y a sus vínculos con la delincuencia. “Yo veo cada vez más ambulantes y entre ellos a los delincuentes. Pareciera que supieran los ambulantes los horarios de Carabineros porque desaparecen, pero en 2 minutos ya están de nuevo instalados. Eso claramente que nos afecta a las ventas de nosotros como comercio establecido. Los ambulantes son un comercio descontrolado, no tienen parámetro de nada y no pagan absolutamente nada”, señaló.

En contraste, Macarena Toledo valoró el refuerzo de los patrullajes durante los días previos a Navidad, asegurando que “sí se ha notado esta última semana que hay más patrullajes de Carabineros y de Seguridad Ciudadana porque si hay aglomeraciones de gente, hay robos. Mientras más se paseen, habrá menos robo. De hecho, he sido testigo de cómo roban cadenas y otras cosas, así que súper bien”.

Más crítico se mostró el comerciante Marcelo Herrera, quien cuestionó la real efectividad del despliegue policial en el sector céntrico, afirmando que “el patrullaje de Carabineros ha sido súper deficiente. Es esporádico y no es un patrullaje que pueda decir que de verdad le ponen ganas o se toman en serio el cuidar a los locales o a la gente porque uno igual ve delincuencia y bandas de mecheros. No hay un resguardo sincero o 100% comprometido con el comerciante de calle Valparaíso”.

De esta manera, mientras las autoridades policiales-municipales refuerzan los operativos de seguridad en la antesala de las fiestas de fin de año, el comercio viñamarino observa con atención –y con opiniones divididas– el impacto real de estas medidas en uno de los periodos más intensos y sensibles para la actividad económica local.

