Comercio de la región de Valparaíso advierte impacto en la logística tras el prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores

El prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que ya cumple dos semanas debido a las adversas condiciones climáticas, comienza a generar preocupación en el sector productivo por sus efectos sobre la logística y el comercio exterior.

Actualmente, cerca de un millar de camiones permanece a la espera de la reapertura del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.

Frente a este escenario, la gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, Marcela Pastenes, advirtió que la situación ya está afectando el funcionamiento de las cadenas logísticas y elevando los costos a empresas.

"Un cierre prolongado del paso Los Libertadores tiene un impacto evidente sobre la logística, el comercio exterior y el turismo, porque estamos hablando del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina", comenzó indicando.

Asimismo, manifestó que "esto significa mayores tiempos de traslado, retrasos en la cadena de suministro y un aumento de los costos para las empresas".

No obstante, la representante gremial estimó que "hoy es prematuro hablar de un eventual desabastecimiento de productos específicos. Eso dependerá de cuánto se extienda esta contingencia y de la capacidad que tengan los distintos operadores para reorganizar sus cadenas logísticas".

Finalmente, Pastenes enfatizó que "lo que sí queda de manifiesto es la importancia estratégica de este paso fronterizo para la Región de Valparaíso y para el país. Por eso, es fundamental seguir avanzando en su modernización y fortalecer la coordinación entre Chile y Argentina para reducir el impacto de este tipo de situaciones".

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