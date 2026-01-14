Comenzó el proceso de licitación para la renovación de la plaza Gabriela Mistral de Santa Inés en Viña del Mar

Un completo mejoramiento a la plaza Gabriela Mistral de Santa Inés realizará el Municipio de Viña del Mar, para lo cual inició el proceso de licitación por un monto del orden de los $318 millones financiado por el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR.)

La iniciativa beneficiará directamente a más de 15.000 personas pertenecientes a las unidades vecinales del sector y potenciará el espacio público que se ubica en 20 Norte con calle Cinco, como punto de encuentro y descanso de los habitantes del tradicional barrio viñamarino.

La alcaldesa Macarena Ripamonti valoró que “estas obras permitirán mejorar un espacio emblemático para Santa Inés, que es cuidado y valorado por cientos de viñamarinos. Esta plaza es un punto de encuentro familiar que fomenta la vida en comunidad, en un entorno seguro y tranquilo”.

“Se trata de mejoras que por años fueron solicitadas por nuestros vecinos, especialmente para contar con más luminarias y nueva infraestructura, lo que permitirá recuperar y potenciar este espacio público. Así es como trabajamos nosotros: levantando las necesidades de los vecinos, planificando con responsabilidad y ejecutando obras concretas que mejoran la calidad de vida en los barrios”, precisó la autoridad.

OBRAS

De esta manera, el municipio responde a la solicitud que realizó la comunidad para revitalizar este centro de reunión con el fin de aumentar la seguridad y habilitar un espacio que permita fortalecer el tejido social y potenciar los encuentros comunitarios.

Las obras a realizar incluyen la consolidación de rutas accesibles para mejorar la circulación de los usuarios, un espacio multiuso, la reconstrucción del anfiteatro y

escenario y el recambio de mobiliario (basureros, escaños, bancas y juegos).

Además, el proyecto contempla la renovación de 33 luminarias ornamentales de la plaza con tecnología LED.

