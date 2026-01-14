Click acá para ir directamente al contenido
Comenzó el proceso de licitación para la renovación de la plaza Gabriela Mistral de Santa Inés en Viña del Mar

Comenzó el proceso de licitación para la renovación de la plaza Gabriela Mistral de Santa Inés en Viña del Mar

La iniciativa beneficiará directamente a más de 15.000 personas pertenecientes a las unidades vecinales del sector y potenciará el espacio público que se ubica en 20 Norte con calle Cinco.

Miércoles 14 de enero de 2026 23:57
Un completo mejoramiento a la plaza Gabriela Mistral de Santa Inés realizará el Municipio de Viña del Mar, para lo cual inició el proceso de licitación por un monto del orden de los $318 millones financiado por el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR.)

La iniciativa beneficiará directamente a más de 15.000 personas pertenecientes a las unidades vecinales del sector y potenciará el espacio público que se ubica en 20 Norte con calle Cinco, como punto de encuentro y descanso de los habitantes del tradicional barrio viñamarino.

La alcaldesa Macarena Ripamonti valoró que “estas obras permitirán mejorar un espacio emblemático para Santa Inés, que es cuidado y valorado por cientos de viñamarinos. Esta plaza es un punto de encuentro familiar que fomenta la vida en comunidad, en un entorno seguro y tranquilo”.

“Se trata de mejoras que por años fueron solicitadas por nuestros vecinos, especialmente para contar con más luminarias y nueva infraestructura, lo que permitirá recuperar y potenciar este espacio público. Así es como trabajamos nosotros: levantando las necesidades de los vecinos, planificando con responsabilidad y ejecutando obras concretas que mejoran la calidad de vida en los barrios”, precisó la autoridad.

De esta manera, el municipio responde a la solicitud que realizó la comunidad para revitalizar este centro de reunión con el fin de aumentar la seguridad y habilitar un espacio que permita fortalecer el tejido social y potenciar los encuentros comunitarios.

Las obras a realizar incluyen la consolidación de rutas accesibles para mejorar la circulación de los usuarios, un espacio multiuso, la reconstrucción del anfiteatro y
escenario y el recambio de mobiliario (basureros, escaños, bancas y juegos).

Además, el proyecto contempla la renovación de 33 luminarias ornamentales de la plaza con tecnología LED.

