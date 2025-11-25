Comenzó el juicio oral contra ex Alcalde de Algarrobo: Fiscalía pide 20 años de cárcel por malversación de fondos y lavado de activos

Este martes 25 de noviembre comenzó en el Juzgado de Garantía de San Antonio el juicio oral contra el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yañez, y su ex pareja, la ex tesorera municipal, Belén Carrasco, quienes enfrentan un proceso judicial por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

El ex jefe comunal (ex militante de la UDI) arriesga hasta 20 años de presidio, por el desfalco de más de 1.160 millones de pesos desde las arcas financieras de la Municipalidad de Algarrobo, ilícito cometido entre los años 2016 y 2021.

En esta etapa del proceso, el Ministerio Público tiene como objetivo demostrar ante el juez que los imputados son culpables por los delitos malversación de caudales públicos y lavado de activos, por lo que piden penas de 20 años de cárcel.

Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, explicó desde el tribunal que "hemos llegado a una etapa más relevante de este caso, el juicio oral, en el que el Ministerio Público va a rendir prueba testimonial, documental, y pericial, que recolectó durante una rigurosa investigación".

"Creemos que va a ser prueba suficiente para que el tribunal logre convicción de condena", afirmó el persecutor que lidera la investigación.

Luego precisó que lo que el Ministerio Público está solicitando durante el inicio del juicio oral contra Yáñez y Carrasco "es una pretensión de que se impongan estas penas a los acusados porque entendemos que estamos frente a hechos gravísimos".

"Hemos solicitado para el exalcalde Juan Carlos Yáñez y para Belén Carrasco, funcionaria encargada de Tesorería, las penas de 12 años por el delito de malversación y de ocho años por el delito de lavado de activos", complementó el fiscal Rebeco.

De esta manera, el tribunal de San Antonio tiene que ponderar la prueba y, además, analizar todas las circunstancias modificatorias para determinar la pena que corresponda a los acusados en este caso cuyo juicio duraría dos semanas.

