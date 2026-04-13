Comenzó audiencia de preparación de juicio contra nueve imputados por megaincendio que dejó 138 fallecidos en Viña y Quilpué

Luego de dos reveses previos, este lunes 13 de abril se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral contra los nueve imputados por causar el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, catástrofe que dejó 138 personas fallecidas y más de 4.600 viviendas destruidas por la acción del fuego.

En esta primera jornada, el proceso contempló distintas etapas procesales. En primer lugar, se revisaron las medidas cautelares de cuatro imputados que se mantienen en prisión preventiva, las cuales fueron ratificadas por el tiempo que dure la investigación.

Posteriormente, se abordó la solicitud de abandono de querellas respecto de algunos intervinientes que no se presentaron a la audiencia. Esta discusión continuará este martes 14 de abril, debido a que se requiere de una certificación con ministro de fe para que la magistrada de la causa pueda resolver sobre dicha situación solicitada.

Tras ello, se espera que el tribunal analice la legitimación activa de algunos querellantes, punto que será clave para definir el curso de la audiencia de preparación de juicio oral tras esta catástrofe que enlutó a todo un país hace más de dos años.

El fiscal de la causa, Osvaldo Ossandón, explicó que “la audiencia, después de esta situación procesal, puede postergarse en alguna oportunidad pero –según mis cálculos– si seguimos adelante podríamos terminar en una semana. Pero eso no depende de mí, sino que de la resolución que vaya tomando el tribunal".

En esa línea, detalló que una vez finalizada esta etapa, será el tribunal de juicio oral el encargado de fijar la fecha del juicio, el que podría desarrollarse en un plazo de entre 60 a 90 días, vale decir entre dos a tres meses desde el fin de esta audiencia.

“Nosotros presentamos acusación en agosto y en octubre. Desde esa fecha tenemos todos los medios de prueba necesarios para acreditar la participación de estos nueve sujetos. Vamos a hacer el juicio oral y estamos desde octubre del año pasado en condiciones de hacerlo. Comprenderán que todas las situaciones han sido situaciones procesales, en la cual nosotros hemos tenido que estar siempre listos y dispuestos para poder asumir las audiencias”, sostuvo el fiscal especialista en incendios.

Y luego agregó que “estamos en condiciones de ir a juicio oral por la prueba que tenemos y nosotros vamos a presentar la prueba. Somos nosotros los que vamos a presentar y llevar la acción, sin perjuicio que hay organismos del Estado que son colaboradores y que hacen su gestión respecto de sus propias querellas presentadas”.

Cabe consignar que en esta causa participan cerca de 30 abogados, considerando 20 querellantes, nueve defensores y el Ministerio Público, además del tribunal que deberá analizar los antecedentes para determinar la responsabilidad de los imputados.

Los nueve acusados corresponden a los exvoluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso Maximiliano Veliz, Claudio Gamboa, Elías Salazar, Francisco Mondaca y Matías Cordero; los exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) José Jerez, Ángel Barahona y Franco Pinto; y el exfuncionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) José Atenas.

El avance de esta audiencia será clave para definir los medios de prueba que se presentarán en el juicio oral, instancia en la que se determinará la eventual responsabilidad penal de los imputados en una de las mayores tragedias recientes registradas en nuestro país y, sobre todo, en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA