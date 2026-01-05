Comenzó a regir la nueva tarifa del Tren Limache - Puerto: conozca los nuevos montos

En plena vigencia se encuentra el reajuste de tarifas que EFE Valparaíso aplicó a su servicio del Tren Limache - Puerto, cuya cifra se eleva en 4,9%, lo que se traduce en un incremento que oscila entre los 30 y los 70 pesos en los viajes.

La tarifa general subió $30 en viajes de una zona, en $40 para viajes de dos zonas y de $50 cuando se recorren tres zonas a bordo de Metro Valparaíso.

El aumento también se vio reflejado en los buses de combinación, los cuales conectan la estación intermodal Limache con la provincia de Quillota, subiendo $70 por viaje.

EFE Valparaíso explicó que esta alza se adopta en base a la evolución de los indicadores que influyen en los costos del servicio, como el índice de costos laborales (ICL), el índice de precios al Productor (IPP) y el costo del material rodante.

Cabe hacer presente que para las personas mayores y personas en situación de discapacidad, se aplicó un reajuste de manera proporcional a su beneficio tarifario del 50%. Del mismo modo, para los estudiantes, el alza correspondió al 33%.

En cuanto a los usuarios frecuentes que optan por el pase mensual, el cual ofrece la posibilidad de ahorrar en base una tarifa plana con viajes ilimitados, la compañía informó que habrá un incremento entre el 4,3% y el 5,1%, según las zonas.

PURANOTICIA