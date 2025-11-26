Comenzaron los trabajos de instalación de la "Gran Rueda" en la Av. Perú de Viña del Mar

En la avenida Perú comenzaron los trabajos de instalación para el regreso de la "Gran Rueda" que recibió a miles y miles de vecinos y turistas durante el verano en Viña del Mar.

La estructura se ubicará en el mismo lugar donde hizo su debut en la temporada estival, donde tuvo un exitoso paso entre la ciudadanía viñamarina.

Miles de personas, tanto turistas de Chile como del resto del mundo, subieron a una de las 24 cabinas, donde pudieron disfrutar del océano y la Ciudad Jardín.

La presencia de la "Gran Rueda" se enmarcó en la celebración de los 150 años de Viña del Mar, y estuvo en funcionamiento desde el 14 de diciembre de 2024 hasta el 9 de marzo de este año.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha informado la fecha oficial de su inauguración.

INCIDENTE EN LA "GRAN RUEDA"

Pese al éxito de la "Gran Rueda", el viernes 17 de enero de este año se produjo un incidente que generó preocupación. Durante la madrugada, 35 personas quedaron atrapadas por una falla en el panel de control.

Producto de esta situación –y considerando que parte importante de los usuarios del servicio se encontraban a 30 metros de altura– se requirió la presencia del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes rescataron a las personas atrapadas.

PURANOTICIA