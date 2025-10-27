Comenzaron las pruebas operacionales de la Estación Valencia en Quilpué: este 2 de noviembre se probará la operación comercial

Este domingo comenzaron las pruebas operacionales de la Estación Valencia, hito relevante en la puesta en marcha de la nueva estación, la que por primera vez recibió pasajeros, que pudieron abordar el primer tren con operación comercial en el lugar.

En la actividad, decenas de vecinos del sector, representantes de las juntas de vecinos, autoridades y directivos de EFE Valparaíso recorrieron las instalaciones y probaron el funcionamiento de la boletería, torniquetes, rampas de acceso, ascensores y todos los sistemas que permiten que los pasajeros puedan acceder al Tren Limache- Puerto.

Con este primer viaje, comienza un periodo de pruebas en la estación, el que considera que el próximo domingo la estación abra para la operación comercial durante todo el día. Posteriormente, y ya con su entrada en servicio, se proyecta que anualmente cerca de 600 mil quilpueínos transiten por esta nueva parada.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, señaló que “vamos a estar todos los domingos trabajando y poniendo en servicio la estación y probando los torniquetes, el ascensor, la estación misma también y vamos a poder, ya a finales de año, poner en servicio completamente esta nueva estación Valencia, que va a brindar un mejor servicio a todos los vecinos y vecinas del sector”.

Beatriz Bonifetti, presidenta del Directorio de EFE Valparaíso, comentó que "este ha sido un trabajo mancomunado de los vecinos que han estado muy presentes durante todo el proceso de construcción, desde la generación del proyecto, la construcción y también junto con los equipos de EFE y no solamente los equipos de EFE. También está involucrado el Ministerio de Transporte, quienes en un trabajo coordinado hemos podido lograr coordinar adecuadamente nuevos servicios de transporte hacia el interior de Quilpué con la conexión de la nueva estación Valencia”.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, expuso respecto de estas pruebas operacionales que "para mí es una profunda emoción, y lo digo sinceramente, creo que hay que agradecer mucho que esto haya sido una realidad y especialmente a aquellos vecinos que lucharon, que golpearon todas las puertas”.

Ricardo Galdámez, presidente de la comunidad Casas Valencia, dijo que "ustedes no se dieron cuenta. Había gente muy emocionada porque nosotros somos un condominio de tercera edad, pero numerosa. Más del 50% somos tercera edad y para esa gente es un beneficio total, para toda la comunidad y no tan solo nosotros, todos los sectores de aquí”

Vladimir Orellana, presidente de la comisión vecinal Estación Valencia, aseguró estar "contento. Se podrían decir muchas palabras. Imagínense como uno se puede sentir que cuando esto empezó a estar en este momento expresando la alegría que se siente, de recorrer, conocer el proyecto. Está pero fenomenal. Tenemos todo lo que en algún momento en las otras estaciones no tuvieron. Ascensores, todo lo que se puede ver. La población de a poco la va a ir conociendo y se va a ir entusiasmando”.

Con este primer viaje con pasajeros, continuarán las obras en la estación, que ya completa más de un 90% de avance. Durante las próximas semanas se continuará trabajando en obras complementarias, terminaciones y de entorno.

